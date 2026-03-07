छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: दहा दिवसांपूर्वीच लागला कामावर; समृद्धी महामार्गावर भीषण दुर्घटना, मुलाचा मृतदेह पाहताच वडिलांचा आक्रोश,

Samruddhi Expressway Accident: समृद्धी महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात अवघ्या दहा दिवसांपूर्वी कामावर लागलेल्या वीरेश्वर विश्वकर्मा या तरुण कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुलाचा मृतदेह पाहताच उत्तर प्रदेशातून आलेल्या वडिलांनी एकच आक्रोश केल्याने घाटी रुग्णालय परिसरातील वातावरण भावुक झाले.
Chh. Sambhajinagar

Chh. Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी हजारो किलोमीटर दूर घर सोडून आलेल्या तरुण कामगाराचे स्वप्न समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातात कायमचे थांबले. अवघ्या दहा दिवसांपूर्वीच कामावर रुजू झालेल्या वीरेश्वर विश्वकर्मा यांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
road accident
Expressway
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.