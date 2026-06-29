Chhatrapati Sambhajinagar: ‘समृद्धी’लगतच्या ५७ गावांत येणार समृद्धी; राज्य रस्ते विकास महामंडळाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती; होणार औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधा

छत्रपती संभाजीनगर: एकीकडे ऑरिक, डीएमआयसीसारख्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या विकासात भर पडत आहे. अशातच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत नियोजित नागरी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. .यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील चार इंटरचेंज परिसरातील ४२ गावे आणि जालना जिल्ह्यातील एका इंटरचेंज परिसरातील १५ अशी एकूण ५७ गावांमध्ये समृद्धी येणार आहे. संपूर्ण महामार्गवरील १६ इंटरचेंज परिसरातील अशी २९२ गावे आहेत.यासाठी समृद्धी महामार्गालगतच्या एक लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा विकास आराखडा एमएसआरडीसीमार्फत तयार केला जाणार आहे. यात सर्वाधिक म्हणजेच चार विकास केंद्रे ही छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात असणार आहेत. या केंद्राअंतर्गत भविष्यात औद्योगिक गुंतवणूक, निवासी आणि व्यावसायिक विकास, लॉजिस्टिक सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनबद्ध विस्ताराला चालना मिळणार आहे..नव्याने जमीन अधिग्रहण नाहीया विकास आराखड्यात कोणत्याही प्रकारचे जमीन अधिग्रहण किंवा जमीन एकत्रिकरण (लँड पुलिंग) करण्यात येणार नाही. विद्यमान गावांचा नियोजनबद्ध विकास, पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन विकास आराखडे तयार करण्यावर भर राहणार आहे.संभाजीनगर जिल्ह्यातील या गावांत समावेशशेंद्रा इंटरचेंज परिसरातील बनगाव, भांबर्डा, दुधड, गाढे जळगाव, गेवराई कुबेर, हसनाबादवाडी, जयपूर, करमाड, लाडगाव, सटाणा, शेवगा ही ११ गावे आणि सावंगी इंटरचेंज परिसरातील अशरफपूर, भिकापूर, चौका, कानपूर, कोलठाण, कृष्णपूरवाडी, नायगाव, पोखरी, सारोळा, सावंगी, तुळजापूर ही ११ गावे, तसेच हडस पिंपळगाव इंटरचेंज भागातील आघाटना, चिंचखेडा, हर्सूल (शहर), अमानतपूरवाडी, दहेगाव, हडस पिंपळगाव, जळगाव, करंजगाव, लखमापूरवाडी, लासूरगाव, शाहजातपूर आणि घायगाव-जांबरगाव इंटरचेंज भागातील आगर सायगाव, चिंचडगाव, घायगाव, जांबरगाव, मकरमतपूर, म्हस्की, सटाणा, सिद्धपूरवाडी, तिढी या नऊ गावांचा समावेश आहे. अशा ४२ गावांचा नियोजनामध्ये समावेश असणार आहे..एमएसआरडीसी नेमके काय करणार?महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) सुरवातीला प्रत्येक विकास केंद्रासाठी टप्प्याटप्प्याने विकास आराखडा तयार करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विद्यमान भू-वापराचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर भविष्यातील लोकसंख्या, औद्योगिक वाढ आणि नागरी विस्तार लक्षात घेऊन निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सुविधा, हरित क्षेत्रे, रस्ते, लॉजिस्टिक सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असलेला प्रस्तावित विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित गावातील नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागविण्यात येणार असून, नियोजन प्रक्रिया साधारण दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.या औद्योगिक क्षेत्रालाही फायदाशेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्रऑरिक (एयूआरआयसी) सिटी, शेंद्राजालना औद्योगिक क्षेत्र एमआयडीसीजालना एमआयडीसी फेज -३.प्राधिकरण क्षेत्रातील दोन विकास केंद्रांचे काय?छत्रपती जिल्ह्यात एकूण चार ठिकाणांपैकी दोन छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्राधिकरणाच्या अर्थात सीएसएमआरडीएच्या अंतर्गत येतात. या ठिकाणाच्या विकास आराखड्याचे काम महानगर प्राधिकरणतर्फे केले जात असून, येथे रस्ते विकास महामंडळ नव्याने नियोजन करणार का, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.पर्यटनालाही चालनाछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दौलताबाद, बीबी का मकबरा अजिंठा आणि वेरूळ येथे दरवर्षी लाखो पर्यटक येतात. समृद्धी मार्गे आलेले पर्यटक हर्सूल सावंगी या इंटरचेंजपासून अजिंठ्याला जाऊ शकतात. त्यामुळे या भागात भविष्यात हॉटेल व्यवसाय वाढीस लागू शकतो. यामुळे स्थानिकांनाही रोजगार प्राप्त होईल. या परिसरात पर्यटकांसाठी विविध सेवा देणाऱ्या तसेच पर्यटकांच्या विविध पायाभूत सुविधा केल्यास एक वेगळे शहर वसेल..जालना जिल्ह्यात कुठे?जालना तालुक्यातील भातखेडा, दरेगाव, घाणेवाडी, गुंडेवाडी, जामवाडी, निधोना, पीरपिंपळगाव, श्रीकृष्णनगर, तांदूळवाडी आणि बदनापूर तालुक्यातील तातेवाडी, दावलवाडी, जवसगाव, खडगाव आणि मांडवा या गावांचा समावेश आहे.ड्रायपोर्टही फायद्याचेजालन्याच्या दरेगावात देशातील पहिले मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क (ड्रायपोर्ट) होत आहे. यामुळे कृषी व औद्योगिक उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती मिळेल. या ५७ गावांतील कृषी प्रक्रिया उत्पादने कमी वेळेत निर्यात साखळीपर्यंत पोचतील. शेतमालाला अधिक मूल्य मिळेल आणि निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.