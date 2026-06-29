छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: ‘समृद्धी’लगतच्या ५७ गावांत येणार समृद्धी; राज्य रस्ते विकास महामंडळाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती; होणार औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधा

MSRDC Appointed as Special Planning Authority: समृद्धी महामार्ग, एमएसआरडीसी आणि छत्रपती संभाजीनगर या विकास आराखड्यामुळे औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: एकीकडे ऑरिक, डीएमआयसीसारख्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या विकासात भर पडत आहे. अशातच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत नियोजित नागरी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली.

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