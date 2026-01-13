Chhatrapati Sambhajinagar News : केळीच्या खोडापासून सॅनिटरी पॅड्स अन् डायपर! जळगावच्या दोघींनी घडवला इको-फ्रेंडली ब्रँड, ३५ महिलांना रोजगार

- दिव्या तौरछत्रपती संभाजीनगर - दोन मैत्रिणींच्या घट्ट मैत्रीने व्यवसायाचे स्वप्न पाहिले अन् एक यशस्वी पर्यावरणपूरक स्टार्टअप उभा राहिला. त्यामध्ये शेतात केळी काढल्यानंतर उरलेल्या खोडापासून मिळणाऱ्या फायबरचा वापर करून त्या सॅनिटरी नॅपकिन, बेबी डायपर, टिश्यू पेपर यांसारख्या अनेक पर्यावरणपूरक वस्तू तयार करतात..पहिल्या वर्षी दोन लाख रुपयांची उलाढाल असलेला हा उद्योग आज वर्षाकाठी ९ ते १० लाख रुपयांपर्यंत पोचलाय. जळगाव शहरातील अर्चना महाजन आणि रुद्राणी देवरे यांनी २०२२ मध्ये ‘अरुहील सोल्युशन’ नावाने सुरू केलेल्या स्टार्टअपचे ही यशोगाथा ‘सकाळ-ॲग्रोवन’तर्फे केंब्रिज शाळेजवळील जिजाऊ चौकातील कृषी प्रदर्शनाद्वारे संभाजीनगरकरांना प्रत्यक्ष पाहता आली.दरम्यान, आज या स्टार्टअपमधून ३० ते ३५ महिलांना रोजगार मिळत असून अनेक महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या. जळगावसह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पर्यावरणपूरक व महिलांच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित असलेल्या सॅनिटरी पॅड्सची विक्री होत आहे..दिल्ली आणि नांदेड येथून ऑर्डरदिल्ली आणि नांदेड येथून एकाच दिवशी प्रत्येकी एक लाख सॅनिटरी पॅड्सची ऑर्डर मिळणे हा आमच्यासाठी मोठा आनंदाचा क्षण होता. सहा महिन्यांपूर्वी मिळालेली ही आमची आतापर्यंतची सर्वांत मोठी ऑर्डर होती. ती वेळेआधी काहीच दिवसांत तयार करून पोचवली, असे अर्चना महाजन यांनी सांगितले..महिन्याला १ लाख पॅड्सया उद्योगातून ३५ महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. महिन्याला एक लाख पाच हजार पॅड्सची निर्मिती केली जाते. त्यासाठी साडेचार लाख रुपये खर्च येतो. एक पॅड सहा रुपयांना विक्री केले जातो. एका पॅडसाठी साडेचार रुपये प्रतिनग खर्च येत असतो. या २५ रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंत पॉकेट उपलब्ध आहेत..असे होते उत्पादनकेळीच्या खोडाचे तुकडे करण्यात येतात. त्यानंतर गरम पाण्यात त्याचा लगदा तयार केला जातो. त्यापासून पुठ्ठ्याची निर्मिती केली जाते. आवश्यकतेनुसार या पुठ्ठ्याचे मिक्सरमध्ये ग्राइंडिंग करून त्यापासून कापसासारखे धागे तयार केले जातात. त्याचा वापर पॅड बनविण्यासाठी केला जातो.सॅनिटरी पॅडसाठी केळीचा वापर हा आरोग्याच्या दृष्टीने उपयोगी असल्याचे त्यांनी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासून घेतले आहे. सॅनिटरी पॅड लहान स्वरूपाचे तर मॅटर्निटी पॅड मोठ्या आकाराचे बनवले जातात. साधारण एका खोडापासून दोन किलो पेपर तयार होतो. त्यापासून ५० ते ५५ पॅड तयार होतात..‘ॲग्रोवन’मुळे संधीचे सोने‘ॲग्रोवन’च्या प्रदर्शनातील स्टॉलवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. ‘आम्ही मेहनत तर करतोच, शिवाय या प्रदर्शनामुळे आम्हाला आणखी नव्या ग्राहकांपर्यंत पोचता आले. ॲग्रोवनने दिलेल्या संधीचे सोने झाल्याची भावना अर्चना महाजन यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.व्यवसाय म्हटला, की ‘कधी फायदा तर कधी तोटा’ हे गणित आलंच, परंतु, व्यवसायात टिकून राहण्यामुळे फायदे होतात आणि ॲग्रोवनसारख्या प्रदर्शनात सहभागी झाल्याने ती कसर भरून निघते, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.