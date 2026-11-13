Chhatrapati Sambhajinagar: संजय शिरसाट यांच्या छत्रपती संभाजीनगर मधल्या घरासमोर मद्यधुंद तरुणांचा गोंधळ; पोलिसांच्या कारभारावर संताप

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या खासगी निवासस्थानासमोर गुरुवारी रात्री तीन मद्यधुंद तरुणांनी गोंधळ घातल्याची घटना घडली. या तरुणांनी घरासमोर बाटल्या फोडल्याचा आरोप शिरसाट यांनी केला आहे. या घटनेनंतर त्यांनी शहर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली..घटनेनंतर पोलिसांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता पोलीस आयुक्तांचा फोन बंद होता. तसेच ACP आणि DCP दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे अखेर मध्यरात्री राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) सदानंद दाते यांना फोन करावा लागल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले."माझ्या घरासमोर नेमके काय घडले, हा मुद्दा नाही. पोलिसांनी या घटनेची दखल का घेतली नाही, हा खरा प्रश्न आहे. पालकमंत्र्यांच्या घरावर हल्ला होत असताना तरी पोलिसांनी गांभीर्य दाखवायला हवे होते," अशा शब्दांत त्यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले..Shashi Tharoor: भारत समिटमध्ये 115 परदेशी वक्त्यांना प्रवेश नाकारला; शशी थरूर यांचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप.छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दिवसाढवळ्या होणाऱ्या हत्या आणि इतर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचा आरोपही शिरसाट यांनी केला. पोलीस आयुक्तांकडून या घटनांबाबत आवश्यक गांभीर्य दाखवले जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले."जर माझ्यासारख्या मंत्र्याला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांची काय अवस्था असेल?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन संबंधित पोलीस आयुक्तांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, या घटनेवरून विरोधकांनी महायुती सरकारला लक्ष्य केले आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी शिरसाट यांचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर शेअर केला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन केले..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेला स्व. अजित पवार यांचं नाव मिळणार? आदिती तटकरेंनी स्पष्ट केली भूमिका.काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून सरकारवर टीका केली. महायुती सरकारच्या काळात गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. राज्यातील महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचाही प्रश्न गंभीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला."एखाद्या मंत्र्याच्या घरावर हल्ला झाल्यानंतर त्यांनाच असहाय्य असल्याची भावना व्यक्त करावी लागत असेल, तर सामान्य नागरिक आणि महिलांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार?" असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. या घटनेतून राज्यातील ढासळत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे वास्तव समोर आल्याची टीकाही त्यांनी केली..तिन्ही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतल आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.