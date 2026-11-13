छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: संजय शिरसाट यांच्या छत्रपती संभाजीनगर मधल्या घरासमोर मद्यधुंद तरुणांचा गोंधळ; पोलिसांच्या कारभारावर संताप

पोलीस आयुक्तांचा फोन बंद असल्याने मध्यरात्री पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांना फोन करण्याची वेळ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पोलीस आयुक्तांवर कारवाईची मागणी करणार
Chhatrapati Sambhajinagar: Drunk Youths Create Ruckus Outside Minister Sanjay Shirsat’s Residence

Chhatrapati Sambhajinagar: Drunk Youths Create Ruckus Outside Minister Sanjay Shirsat’s Residence

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या खासगी निवासस्थानासमोर गुरुवारी रात्री तीन मद्यधुंद तरुणांनी गोंधळ घातल्याची घटना घडली. या तरुणांनी घरासमोर बाटल्या फोडल्याचा आरोप शिरसाट यांनी केला आहे. या घटनेनंतर त्यांनी शहर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

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