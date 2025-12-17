Santosh Deshmukh Case : ... तर अन्यायाविरोधात कोण उभे राहील? सरकारी पक्षाचा खंडपीठात जोरदार युक्तिवाद

छत्रपती संभाजीनगर - मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांनी खंडणी मागणाऱ्यांना विरोध केला होता. अशा व्यक्तीची हत्या होणार असेल तर अन्यायाविरोधात कोण उभे राहील, असा सवाल करीत सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी आरोपी वाल्मीक कराडच्या जामीन अर्जाच्या विरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. सरकारी पक्षातर्फे मंगळवारी (ता. सोळा) साडेतीन तास युक्तिवाद केला. न्या. एस.एम. घोडेस्वार यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. आता उर्वरित सुनावणी बुधवारी (ता. १७) होणार आहे. .मस्साजोग (जि. बीड) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराडने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामीन अर्ज सादर केला आहे. सुनावणी दरम्यान अमरजितसिंह गिरासे यांनी युक्तिवाद केला. कुठलाही गुन्हा घडत असताना लोक साधारणतः बघ्याची भूमिका घेतात किंवा मोबाइल फोनवर चित्रीकरण करतात.परंतु सरपंच संतोष देशमुख यांनी सुरक्षा रक्षकाला मारहाण होत असताना स्वार्थासाठी नव्हे तर गावचा रोजगाराचा प्रश्न लक्षात घेऊन धमक्या देणाऱ्यांचा विरोध पत्करला. त्यानंतर त्यांनी जिवाविषयीची काळजी मुलगी वैभवी देशमुख जवळ व्यक्त केली. हा प्रसंग संतोष देशमुख व त्यांची कन्या वैभवी यांच्यातील संवादाकडे त्यांनी लक्ष वेधले..वाल्मीक कराडचा बचाववाल्मीकच्यावतीने त्याची अटक अवैध आहे, त्याच्यावरील मोक्का कलमान्वये दाखल केलेला गुन्हाही बेकायदेशीर आहे. न्यायालयात अटकेसंदर्भात सादर केलेली कागदपत्रेही अधिकृत नाहीत, एकत्रित दोषारोपपत्र ठेवता येत नाही, आदी आरोप करण्यात आले होते. त्याआधारे जामिनासाठी वाल्मीक कराडच्या वकिलाने खंडपीठात अपील केले..कराड याच्यावर वीस गुन्हेमुख्य सरकारी वकील गिरासे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले, की वाल्मीक कराडवर २० गुन्हे दाखल आहेत. ही माहिती पोलिसांकडूनच देण्यात आली. अटक केल्यानंतरच्या कागदपत्रांवर वाल्मीकची स्वाक्षरी घेण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्यांनी केजच्या न्यायालयात सादर केली आहेत. त्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे.अशाच स्वरूपाची साक्षांकित कागदपत्रे विशेष न्यायालयातही सादर केली आहेत. त्यामुळे कागदपत्रे दिली नाहीत, हा युक्तिवाद खोडून काढला. ॲड. गिरासे यांना ॲड. नितीन गवारे, ॲड. सचिन सलगरे, ॲड. हिमांशू सांगळे आदींनी सहकार्य केले..मोक्का योग्यचवाल्मीक कराडवरील वीस गुन्ह्यांवर पोलिस मोक्का लावण्यासाठी अवलंबून नाहीत. कारण मोक्का कायद्यात गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे, कट रचणे, संघटित गुन्हेगारी टोळीशी संपर्क साधणे ही कारणे सुद्धा मोक्का कायदा लावण्यासाठी पुरेशी आहेत.जो कोणी मोक्का कायद्यातील गुन्हेगारी कृत्यास मदत करील किंवा कट रचेल त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे सरकारी वकील गिरासे यांनी निदर्शनास आणून दिले. आरोपी कराडला मोक्का लावणे कायदेशीर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.