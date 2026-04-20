Chhatrapati Sambhajinagar: तरुणीची छेड काढणाऱ्याला चोप;तरुण जखमी, सिडको चौकात मध्यरात्रीचा प्रकार

छत्रपती संभाजीनगर: बाहेरगावाहून बसस्थानकावर उतरल्यानंतर रिक्षाने घराकडे जाण्यासाठी सिडको चौकात एका तरुणीची छेड काढल्याचा प्रकार शनिवारी ( ता. १८) मध्यरात्री घडला. येथे जमावाने छेड काढणाऱ्याला एकाचा बेदम चोप दिला, यात तो जखमी झाला..मुळ शहरातील रहिवासी असलेली तरुणी बाहेर गावाहून रात्री उशिरा शहरात आली. सिडको चौकात वसंतराव नाईक पुतळ्याजवळ ती रिक्षाची वाट पाहात होती. येथे आल्यानंतर रिक्षात बसताना त्यातील एकाने तिला धक्का दिला. त्यावर तरुणीने 'घर पे माँ, बहन नही है क्या?' म्हणून जाब विचारला. यानंतर वाद वाढत गेल्याने परिसरात गोंधळ सुरू झाला..हे पाहून तेथे मोठा जमाव जमला. तरुणीची छेड काढली जात असल्याचे लक्षात येताच जमावाने त्या छेड काढणाऱ्याला बेदम मारहाण केली. यात त्याचे तोंड फुटले. काही स्थानिकांनी या सर्व गोंधळाबाबत पोलिसांना कल्पना दिली..पोलिस तेथे दाखल होताच जमाव पांगला. मारहाणीत जखमी झालेल्या तरुणाला पोलिसांनी घाटी रुग्णालयात पाठविले..यानंतर पोलिसांनी तरुणीला एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात नेले. तेथे तक्रारीबाबत विचारले तेव्हा गैरसमजुतीतून प्रकार झाल्याने त्यांनी तक्रार द्यायला नकार दिला.