Education Research: प्रत्येक मुलाची शिकण्याची पद्धत वेगळी; शेख सायमा यांचे नववीतील १,६०० विद्यार्थ्यांवर संशोधन

छत्रपती संभाजीनगर : प्रत्येक मुलांच्या मेंदूची कार्यपद्धत वेगळी आहे. त्यानुसार ते शिकतात. त्यांना या पद्धतीनुसार शिकवले तर शिक्षण अधिक प्रभावी ठरते, असा निष्कर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागातील संशोधक विद्यार्थिनी शेख सायमा शकील यांच्या संशोधनातून समोर आले..यासाठी त्यांनी मराठवाड्यातील नववीच्या १,६०० विद्यार्थ्यांचा अभ्यास केला. यात बहुतांश विद्यार्थ्यांमध्ये उजव्या अर्धगोलाचे प्राबल्य आढळले. हे विद्यार्थी सर्जनशील आणि कल्पक विचार करणारे असल्याचे मत शेख यांनी संशोधनाअंती मांडले. शेख यांनी डॉ. सईद एजाज अली यांच्या मार्गदर्शनात 'अ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स् ऑन अकॅडमिक अचिव्हमेंट ऑफ नाइन्थ क्लास स्टुडंट इन मराठवाडा रिजन' या विषयावर संशोधन केले..Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय.यात मराठवाड्यातील नववीतील १,६०० विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या शैलीवर आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आधारित विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या कार्यप्रवृत्तीचा शिक्षणावर होणारा परिणाम तपासला. या संशोधनाबद्दल त्यांना पीएचडी प्रदान करण्यात आली. यासाठी त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि बीड या चार जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण, निरीक्षण केले. यात या चारही जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोनशे मुली आणि दोनशे मुलांचा समावेश होता..शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या प्रवृत्तीचा विचार करून 'ब्रेन-कॉम्पॅटिबल' शिक्षण पद्धती अवलंबल्यास शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरू शकते. विश्लेषक (लेफ्ट ब्रेन) आणि सर्जनशील (राइट-ब्रेन) दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना ध्यानात घेऊन अध्यापन रचल्यास विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि सहभाग वाढू शकतो, असे मत त्यांनी मांडले. या संशोधनात डॉ. डी. वेंकटरामन यांच्या 'स्लॉट' या साधनाचा वापर करून विद्यार्थ्यांची शिकण्याची प्रवृत्ती (मेंदूचे डावे, उजवे किंवा संपूर्ण अर्धगोल कार्यप्राबल्य) आणि शैक्षणिक प्रगती यांचा संबंध तपासला..पालकांसाठी सूचनामुलांना पौष्टिक आहार व मेंदू विकासाला पूरक वातावरण द्यावे.तार्किक विचार वाढविणाऱ्या क्रिया सुडोकू, पझल्स, गणिती खेळ यांचा समावेश करावा.सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देत मुलांच्या प्रत्येक प्रयत्नाचे कौतुक करावे..शिक्षकांसाठी शिफारशीविद्यार्थ्यांची शिकण्याची पद्धत लवकर ओळखावी.तार्किक आणि सर्जनशील उपक्रमांचा समतोल वापर करावा.वादविवाद, नकाशे, संगीत, गटकार्य यांसारख्या क्रियाकलापांतून दोन्ही अर्धगोल सक्रिय करावेत.प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रयत्नांवर सकारात्मक अभिप्राय द्यावा..'ब्रेन-बेस्ड' शिक्षण परिणामकारकसंशोधनात ६०.७५ टक्के विद्यार्थी उजव्या अर्धगोलाचे प्राबल्य असलेले आढळले, म्हणजे हे विद्यार्थी सर्जनशील, कल्पक आणि दृश्यात्मक विचारसरणीचे आहेत; तर २८.९४ टक्के विद्यार्थी डाव्या अर्धगोलाचे आणि १०.३१ टक्के विद्यार्थी संपूर्ण अर्धगोलावर कार्य करणारे असल्याचे निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे या तिन्ही गटांमधील शैक्षणिक कामगिरीत महत्त्वपूर्ण फरक आढळला नाही. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक यशाचे सरासरी गुण उच्च श्रेणीत नोंदवले गेले. विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांच्या कामगिरीतही फरक नसल्याचे दिसून आले..AI In Education: विद्यार्थ्यांची समुपदेशनासाठी 'एआय'कडे धाव शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता.संशोधनात पालकांनाही मार्गदर्शन करण्यात आले, त्यात मुलांच्या मेंदू विकासासाठी पौष्टिक आहार, तार्किक खेळ आणि सर्जनशील उपक्रमांचे संतुलित वातावरण तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला. प्रत्येक विद्यार्थी वेगळ्या पद्धतीने शिकतो. त्याच्या मेंदूच्या कार्यप्रवृत्तीला ओळखून शिकवले. शिक्षण अधिक प्रभावी ठरते असा निष्कर्ष संशोधनातून निघाला.-शेख सायमा शकील, संशोधक विद्यार्थिनी.