Education Research: प्रत्येक मुलाची शिकण्याची पद्धत वेगळी; शेख सायमा यांचे नववीतील १,६०० विद्यार्थ्यांवर संशोधन

Guidelines for Teachers and Parents to Support Brain Growth: शेख सायमा यांच्या संशोधनानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची पद्धत वेगळी असून मेंदूच्या कार्यप्रवृत्तीवर आधारित शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरते.
योगेश पायघन
छत्रपती संभाजीनगर : प्रत्येक मुलांच्या मेंदूची कार्यपद्धत वेगळी आहे. त्यानुसार ते शिकतात. त्यांना या पद्धतीनुसार शिकवले तर शिक्षण अधिक प्रभावी ठरते, असा निष्कर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागातील संशोधक विद्यार्थिनी शेख सायमा शकील यांच्या संशोधनातून समोर आले.

