छत्रपती संभाजीनगर

Shalarth Scam: शालार्थ घोटाळा तपासाला चार महिन्यांची मुदतवाढ; विविध जिल्ह्यांतून नव्या तक्रारींमुळे प्रकरणाची व्याप्ती मोठी

Shalarth Scam Investigation: राज्यातील शालार्थ प्रणालीतील फसवणूक प्रकरणात एसआयटीला चौकशीसाठी चार महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ. अनेक जिल्ह्यांतून नव्या तक्रारींसह अपात्र कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य वेतनप्रकरणाची तपासणी अधिक व्यापक.
Shalarth Scam

Shalarth Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शालार्थ प्रणालीत अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट करून त्यांना वेतन अदा केल्याच्या गंभीर प्रकरणाचा तपास आणखी चार महिने सुरू राहणार आहे.

Loading content, please wait...
police
teacher
scam
Shalarth ID Scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com