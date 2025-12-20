Shalarth Scam: ‘एसआयटी’ पुढील आठवड्यात संभाजीनगरात; विभागातील १४ हजार शालार्थ आयडी संचिकांची होणार कसून चौकशी

छत्रपती संभाजीनगर : नियम धाब्यावर बसवून शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करून कोट्यवधींचा पगार लाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) पुढील आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तळ ठोकणार आहे..२०१९ नंतरच्या तब्बल १४ हजार शालार्थ आयडी संचिकांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. ‘एसआयटी’च्या या व्यापक चौकशीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील बोगस भरती, नियमबाह्य मान्यता आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचे धागेदोरे उघड होण्याची शक्यता आहे..राज्यात नागपूर, नाशिकसह अनेक विभागांत अपात्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. याबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ स्थापना केली..‘एसआयटी’कडून राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध बाबींची तपासणी सुरू आहे. त्यात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, अनियमित नियुक्त्या तसेच विना अनुदानित पदावरून अनुदानित पदांवर करण्यात आलेल्या नियमबाह्य बदल्यांचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या सर्व संचिका पडताळणी करून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..School Teachers : शिक्षण विभागाची आता नवीन नियमावली! शिक्षकांना करता येणार नाही विद्यार्थ्यांच्या रील; भेदभाव, मारहाण केल्यास शिक्षा.मराठवाड्यातील बीड, परभणी, लातूर जिल्ह्यांत बोगस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या दिल्याच्या तक्रारी आधीच समोर आल्या आहेत. बीड जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली असून, आता इतर जिल्ह्यांतील भरती प्रकरणांचीही चौकशी होणार आहे. या प्रक्रियेत काही शालार्थ आयडींच्या संचिका गहाळ तर काही संचिकांमध्ये अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणांत त्या काळात कार्यरत असलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.