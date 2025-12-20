छत्रपती संभाजीनगर

Shalarth Scam: ‘एसआयटी’ पुढील आठवड्यात संभाजीनगरात; विभागातील १४ हजार शालार्थ आयडी संचिकांची होणार कसून चौकशी

SIT to Camp in Chhatrapati Sambhajinagar: शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्य नोंदी करून कोट्यवधींचा पगार लाटणाऱ्यांवर एसआयटीची मोठी कारवाई सुरू होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तळ ठोकून १४ हजार आयडी संचिकांची तपासणी केली जाणार आहे.
Shalarth Scam

Shalarth Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : नियम धाब्यावर बसवून शालार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट करून कोट्यवधींचा पगार लाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) पुढील आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तळ ठोकणार आहे.

Loading content, please wait...
education
school
Education Department
SIT
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com