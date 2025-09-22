Navratri Festival: यंदा तृतीया दोन वेळेस, तर नवरात्रोत्सव दहा दिवसांचा; १९९८ नंतर प्रथमच योग, अखंड नऊ दिवस उपवास

घाटनांद्रा (ता. सिल्लोड) : यंदा शारदीय नवरात्रोत्सव सोमवारपासून (ता. २२) ते ता. १ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. यंदाच्या नवरात्रोत्सवात २७ वर्षांनंतर तृतीया तिथी ही दोनदा आल्याचा एक खास व दुर्लभ योग जुळून आला आहे..२०१६ मध्ये द्वितीया तिथी दोनदा आली होती. यंदाचा योग अत्यंत शुभ असून, सर्वांनाच नवरात्र लाभदायी फलदायी ठरणार आहे, असे पंचांग अभ्यासकांनी सांगितले. नवरात्रोत्सव हा सामान्यतः नऊ दिवसांचा असतो; मात्र यंदा शारदीय नवरात्रोत्सवात दहा दिवसांचे पर्व साजरे केले जाणार आहे..पंचांग अभ्यासकांच्या माहितीनुसार, सोमवारी घटस्थापना, २९ रोजी सप्तमी तिथी, ३० रोजी महाष्टमी व्रत, २ ऑक्टोबरला सीमोल्लंघन विजयादशमी अशाप्रकारे नवरात्राचे सर्व दिवस पूर्णत्वाने मिळणे हे १९९८ नंतर प्रथमच घडत आहे..त्यामुळे भक्त संपूर्ण ९ दिवस उपवास करून दहाव्या दिवशी विजयादशमी साजरी करू शकणार आहेत. या योगामागे तिथीचे व ग्रहस्थितीचे विशेष गणित आहे. काही वर्षांमध्ये नवमी, दशमी एकाच दिवशी येतात, काही वेळा प्रतिपदेचा दिवस सायंकाळनंतर सुरू होतो. त्यामुळे दिवस कमी होतो. यंदा तृतीया तिथी २ दिवस असल्याने नवरात्रोत्सव १० दिवसांचा आला आहे..२०१६ मध्येही दोनवेळा तिथी सन २०१६मध्ये नवरात्रोत्सव १ ते १० ऑक्टोबरपर्यंत साजरा करण्यात आला होता. त्यामुळे १९ ऑक्टोबरला दसरा साजरा करण्यात आला होता. त्यावेळी देखील प्रतिपदा तिथी दोन दिवस होती. यंदा तृतीया तिथी दोन दिवस आल्याने नवरात्रोत्सव दहा दिवसांचा आहे..शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महा गौरी व सिद्धिदात्री ही देवीची नऊ रूपे आहेत. नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवसाचे महत्त्व आहे. त्यानुसार भाविक मोठ्या श्रद्धेने अन् भक्तिभावाने देवी मातेची आराधना करतात. आपल्या जीवनात नवरात्रीचे हे दिवस उद्धार, शक्ती, बुद्धी, आनंद व साधनेकडे घेऊन जातात.- मनोज सुरडकर, पंचाग अभ्यासक, .Navratri 2025 Marathi Wishes: आले हे अंबे तुझा दारात...! शारदीय नवरात्रीच्या नातेवाईकांना अन् मित्र-परिवाला पाठवा भक्तीमय शुभेच्छा .चैत्र नवमी व दोन वेळा गुप्त नवमी व शारदीय नवरात्री असे वर्षातून चारवेळा नवरात्री येते. शारदीय नवरात्री प्रमुख आहे. पैकी चैत्र नवमी व शारदीय नवरात्रीचे विशेष महत्त्व आहे. प्रमुख यंदा माता दुर्गाचे हत्तीवर आगमन होणार आहे. यंदा तृतीया तिथी दोन दिवस आहे. याचा अर्थ समाजात सुख, समृद्धी व ज्ञान वृद्धी होणार आहे. हे धर्मशास्त्रानुसार शुभ मानले जाते.- संजय शास्त्री जोशी,पंचाग अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.