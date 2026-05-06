Chhatrapati Sambhajinagar: अवैध वाहतुकीने घेतला तरुणाचा बळी; शेंद्रा एमआयडीसी परिसरातील घटना; चालक फरार

चित्तेपिंपळगाव: शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात भरधाव हायवाने दुचाकीस्वाराला दिलेल्या जोरदार धडकेत २२ वर्षीय तरुण जागीच ठार झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ५) दुपारी चारच्या सुमारास शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत अलाइन कंपनीजवळ घडली. अपघातानंतर हायवाचालक वाहन सोडून पसार झाला. याप्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात नोंद झाली..सौरभ गोविंद तांबे (वय २२, रा. शेंद्रा कामगार वसाहत, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. सौरभ दुचाकीने जात असताना समोरून आलेल्या हायवाने त्याला धडक दिली. हायवाचालकाला दुचाकी समोरून येत असल्याचा अंदाज न आल्याने हा अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी सौरभला छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले..मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दरम्यान, हायवाचालक वाहन जागेवर सोडून पळून गेला. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. प्राथमिक तपासात संबंधित हायवा वाहनावर नंबरप्लेट नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अवैध वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, चिकलठाणा पोलिसांनी हायवा जप्त केला आहे..अवैध वाहतुकीवर कारवाईच्या मागणीला जोरस्थानिक नागरिकांनी या घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम वाहतूक सुरू असून, हे हायवा ट्रक भरधाव वेगाने धावतात. या वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत 'महसूल व पोलिसांच्या आशीर्वादामुळेच हा प्रकार सुरू आहेत का?' असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा अवैध वाहतूक, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि निष्काळजी वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..दुचाकीस्वार उभ्या आयशरला धडकलाउभ्या आयशरला दुचाकीस्वारानेच पाठीमागून धडक दिल्याने तो जखमी झाल्याची घटना वाळूज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दहेगाव बंगला परिसरातील सारंगपूर फाट्याजवळ मंगळवारी (ता. पाच) दुपारी साडेचारच्या सुमारास घडली. मुक्तार शहा हुसेन शहा (वय ४६, रा. मिसारवाडी, संभाजीनगर) असे जखमीचे नाव आहे. मुक्तार शहा दुचाकीने (एमएच-२०, एचपी-५२८०) टेंभापुरी धरणाकडून मासे घेऊन संभाजीनगरकडे जाताना छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गावरील सारंगपूर फाट्यावर उभ्या आयशरला धडकून जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच इसारवाडी फाटा येथील जगद्गुरू रामानंदाचार्य रुग्णवाहिकेतून लिंबेजळगाव येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.