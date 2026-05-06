Chhatrapati Sambhajinagar: शेंद्रा चौकात रस्त्यावर ऑइल सांडले, दुचाकीस्वार घसरले; १५-२० जण घसरून जखमी, काहींना गंभीर मार

चित्तेपिपंळगाव: जालना रोडवरील शेंद्रा चौकात मंगळवारी (ता. पाच) रात्री नऊच्या सुमारास मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात ऑइल सांडल्याने तब्बल १५ ते २० दुचाकीस्वार घसरून पडले. यात अनेक जण जखमी झाले. काहींना किरकोळ दुखापत झाली असली, तरी काही जणांना गंभीर मार लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..प्रत्यक्षदर्शी संतोष म्हस्के यांनी सांगितले, की रस्त्यावर अचानक घसरटपणा निर्माण झाल्याने दुचाकीस्वारांचे वाहनांवरील नियंत्रण सुटले. एकामागून एक वाहने घसरत गेल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेत जखमींना सुरक्षितस्थळी हलविले..Chhatrapati Sambhajinagar: अवैध वाहतुकीने घेतला तरुणाचा बळी; शेंद्रा एमआयडीसी परिसरातील घटना; चालक फरार.घटनेची माहिती मिळताच शेंद्रा येथील अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी रस्त्यावर सांडलेले ऑइल पाण्याने साफ केले, ज्यामुळे रस्ता पुन्हा सुरक्षित झाला. अग्निशमन दलाच्या तत्पर कारवाईमुळे पुढील संभाव्य अपघात टळले..दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऑइल नेमके कोणत्या वाहनातून सांडले किंवा ते कशामुळे रस्त्यावर आले, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही..या घटनेमुळे काही काळ जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली होती. चिकलठाणा पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेमुळे रस्ते सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.