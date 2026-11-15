छत्रपती संभाजीनगर

Fodder Shortage: परजिल्ह्यांतील मेंढपाळ दोन महिने आधीच दाखल ; दुष्काळामुळे शेंदूरवादा परिसरात चारा-पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता

Shepherds Migration Due to Drought : दुष्काळामुळे अहिल्यानगर, नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्रातील मेंढपाळांचे कळप नोव्हेंबरमध्येच शेंदूरवादा परिसरात दाखल झाले असून, स्थानिक पाणी आणि चारा टंचाईची चिंता वाढली आहे.
Shepherds and their sheep flocks arrive early in the Shendurwada area in search of fodder and water amid drought conditions.

Shepherds and their sheep flocks arrive early in the Shendurwada area in search of fodder and water amid drought conditions.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शेंदूरवादा, : दुष्काळामुळे अहिल्यानगर व नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्रातील मेंढपाळांनी चारा-पाण्याच्या शोधात गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा परिसराकडे धाव घेतली आहे. दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीत दाखल होणारे मेंढ्यांचे कळप यंदा नोव्हेंबरमध्येच आल्याने स्थानिक पातळीवर पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

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