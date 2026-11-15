Fodder Shortage: परजिल्ह्यांतील मेंढपाळ दोन महिने आधीच दाखल ; दुष्काळामुळे शेंदूरवादा परिसरात चारा-पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता

शेंदूरवादा, : दुष्काळामुळे अहिल्यानगर व नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्रातील मेंढपाळांनी चारा-पाण्याच्या शोधात गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा परिसराकडे धाव घेतली आहे. दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीत दाखल होणारे मेंढ्यांचे कळप यंदा नोव्हेंबरमध्येच आल्याने स्थानिक पातळीवर पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..परिसरात यंदा पावसाने दडी मारल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतात चारा उपलब्ध नसल्याने मेंढपाळांना नेहमीपेक्षा लवकर स्थलांतर करावे लागले. कुलदैवत खंडोबा, बाबीरदेव, सतोबा, बिरोबा यांचे पारंपरिक धार्मिक विधी उरकून मेंढपाळ घोड्यांवर संसाराचे बिऱ्हाड, शेळ्या-मेंढ्या आणि पाळीव जनावरांसह भटकंती करत आहेत. मराठवाड्यात आधीच पाणीटंचाई असताना बाहेरील जनावरांची भर पडल्याने स्थानिकांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने जनावरांसाठी चारा-पाण्याची तातडीने सोय करावी, अशी मागणी होत आहे..दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार प्रशांत बंब व खासदार संदीपान भुमरे यांनी आढावा बैठक घेतली आहे. यामध्ये जनावरांच्या चारा-पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली असून, यासाठी लवकरच ठोस पावले उचलली जातील.- कृष्णा सुकासे, सदस्य, जिल्हा नियोजन समितीशेतकऱ्यांकडून मिळणारा मोबदला बंद झाल्याने कोकरू व करडे विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. भटकंतीचे जीवन आमच्या पाचवीलाच पुजले आहे.- दिलीप शेंडे, मेंढपाळ, शिंगवे.दुष्काळी स्थितीमुळे आम्हाला यंदा लवकर यावे लागले. औद्योगिकीकरण, चोऱ्या आणि वन्यप्राण्यांच्या भीतीमुळे मेंढपाळीचा व्यवसाय अधिकच खडतर बनला आहे.- मारुती करंडे, मेंढपाळ, नांदगावआधुनिक शेतीमुळे पारंपरिक ‘आखार’ पद्धत बंदपूर्वी हिवाळ्यात मेंढपाळ शेतात मुक्काम करत. जनावरांच्या लेंडीखतामुळे जमिनीची सुपीकता वाढत असल्याने शेतकरी स्वतःहून मेंढपाळांना बोलावून घेत. या पारंपरिक ‘आखार’ पद्धतीबदल्यात मेंढपाळांना धान्य व रोख मोबदला मिळत असे. मात्र, रासायनिक खतांचा वाढता वापर आणि औद्योगिकीकरणामुळे ही पद्धत आता बंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.