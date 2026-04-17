Chhatrapati Sambhajinagar: कात्रीने कान कापून वृद्धेचे दागिने ओरबाडले; शिल्लेगावात चोरट्यांचा धुडगूस

शिल्लेगाव: गंगापूर तालुक्यातील शिल्लेगाव परिसरात चोरट्यांनी उच्छाद मांडला असून, मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या एका कुटुंबावर हल्ला चढवून दीड लाखाचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. अत्यंत क्रूरता दाखवत चोरट्यांनी एका वृद्ध महिलेच्या कानातील दागिने ओरबाडण्यासाठी चक्क कात्रीचा वापर करून कान कापल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात वृद्ध महिला गंभीर जखमी झाली आहे..शिल्लेगाव येथील शेत गट क्र. १९४ मधील वस्तीवर गणेश माणिकराव बोरहाडे हे आपल्या कुटुंबासह राहतात. बुधवारी (ता. १५) रात्री कुटुंबातील सर्व सदस्य जेवण करून झोपले होते. सोमवारी पहाटे ३ः१५ च्या सुमारास दोन चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. चोरट्यांनी सर्वप्रथम गणेश यांची आई यमुनाबाई यांना लक्ष्य केले.त्यांच्या कानातील 'टॉप्स' आणि 'वेल' सहज निघत नसल्याने चोरट्यांनी चक्क कात्रीने त्यांचे कान कापून दागिने ओरबाडले. तसेच, त्यांची पत्नी लता यांच्या गळ्यातील मणी-मंगळसूत्रही हिसकावून नेले..आरडाओरडा झाल्याने घरातील लोक जागे होताच चोरट्यांनी तेथून पोबारा केला. या धाडसी चोरीत चोरट्यांनी एकूण १ लाख ४० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. यामध्ये यमुनाबाई यांचे ४ ग्रॅमचे टॉप्स आणि १० ग्रॅमचे मंगळसूत्र तसेच पत्नीचे ३.५ ग्रॅमचे मंगळसूत्र यांचा समावेश आहे..चोरी करताना चोरट्यांनी दाखवलेल्या क्रूरतेमुळे शिल्लेगाव हादरले आहे. वृद्ध महिलेच्या कानातून दागिने न निघाल्याने चोरट्यांनी थेट कात्रीने कान कापल्यामुळे यमुनाबाई रक्ताळलेल्या अवस्थेत होत्या. या घटनेमुळे चोरट्यांमध्ये पोलिसांचा धाक उरला नसल्याचा आरोप होत आहे..गस्त वाढवण्याची मागणीयाच रात्री अकोली वाडगाव येथील नंदू भागचंद टाके आणि जनार्दन जगन्नाथ थोरात यांच्या घरी देखील चोरीच्या घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. एकाच रात्री अनेक ठिकाणी झालेल्या चोऱ्यांमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण आहे. शिल्लेगाव पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, फरार दोन चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे. ग्रामीण भागात रात्रीची पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.