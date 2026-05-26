Chhatrapati Sambhajinagar: शिंदे सेनेच्या नेत्यावर हल्ला; हिंमत असेल तर भेटायला ये म्हणाला, भेटताच मजाक केला म्हणत गळाभेट घेऊन चाकूने भोसकलं

छत्रपती संभाजीनगर: शिंदे सेनेच्या उपजिल्हाप्रमुखाला महावीर चौकात भेटायला बोलावून त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केल्याची घटना रविवारी (ता. २४) मध्यरात्री घडली. अंबादास आसाराम म्हस्के (वय ५५, रा. म्हस्के गल्ली) असे जखमी पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला असून, राम शेषराव बोडखे (रा. टीव्ही सेंटर) असे आरोपीचे नाव आहे..याप्रकरणी खंडू भीमराव म्हस्के (वय ३९, रा. म्हस्के गल्ली) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार रविवारी रात्री दहाला राम अंबादास यांना वारंवार फोन करत होता. शिरसाठ यांचे नाव घेऊन शिव्या दिल्या. हिंमत असेल तर बाबा पेट्रोल पंपावर भेटायला ये, असे तो म्हणाला. अंबादास यांनी पुतण्या खंडू याला याबाबत कल्पना दिली. त्यानंतर दोघे चुलते-पुतणे हे एका वाहनातून (एमएच-२०, जीएम-७०७१) तेथे रात्री साडेअकराला पोचले. तेथे आरोपी राम पूर्वीपासून उभा होता. अंबादास.हे रामला भेटायला गेले. यावर रामने कमरेचा चाकू काढून त्यांच्या गळ्यावर वार केला. यात मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाला. पुतण्या खंडू यांनी रामला धक्का देऊन बाजूला केले. यानंतर अंबादास यांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात नेले. तेथे प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले..आरोपी रामने अंबादास यांना फोन करून शिव्या देत भेटायला बोलावले. तेथे आल्यावर 'अण्णा मी मजाक करत होतो', असे म्हणत गळाभेटही घेतली. यामुळे बेसावध असताना 'चाकूने वार करत आज तुझा मर्डर करतो', असे म्हटल्याने म्हस्के यांनाही काही कळाले नाही..राम बोडखे रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार असून, त्यावर पाच गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. रविवारी रात्री घडलेल्या प्रकारात रामदेखील जखमी झाला असून, त्याचा पाय फॅक्चर झाला आहे. त्याच्यावरही एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.