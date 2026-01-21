Leopard attack Beed : शिरूरकासारमध्ये बिबट्याचा हल्ला; महिला शेतकरी जखमी, वनविभागाच्या उपाययोजनांची मागणी

शिरूरकासार : तालुक्यातील रूपूर शिवारात डोंगरपट्ट्यातील कपाशीच्या शेतात कापूस वेचणी करत असताना बुधवारी (ता.२१) सकाळी बिबट्याने एका महिलावर झडप घालून तिला जखमी केल्याची घटना घडली. यावेळी जवळपास इतर शेतकरी धावून आल्याने मोठा अनर्थ टळला..कोळवाडी येथील मनकर्णा शिवराम नेटके या आपल्या रूपूर शिवारातील डोंगरालगतच्या शेतात कपाशी वेचणीचे काम करत होत्या. अचानक दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली. या हल्ल्यात त्या जखमी झाल्या असून त्यांना तात्काळ शिरूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Kolhapur Wildlife Terror : पन्हाळा शाहूवाडी परिसरात वन्यप्राण्यांचा अक्षरशः कहर; बिबट्या, रानडुकरांच्या हल्ल्यांनी शेतकरी भयभीत, वन विभागाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी.शिरूरकासार तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढल्याचे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यापूर्वी फुलसांगवी परिसरातही बिबट्याने पशुधनावर हल्ला केल्याची घटना घडली होती. वारंवार अशा घटना घडत असतानाही वनविभागाकडून आवश्यक ती खबरदारी व ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप शेतकरी व ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करावा आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे..कोळवाडी शिवारातील डोंगरपट्ट्यातील शेतात काही दिवसांपूर्वी बिबट्याचे मृत बछडे आढळून आले होते. त्यामुळे या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याचे स्पष्ट झाले होते. असे असतानाही वनविभागाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून पिंजरे लावण्यात आले नाहीत. परिणामी आता महिलेवर थेट बिबट्याचा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. या संपूर्ण प्रकाराबाबत वनविभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.