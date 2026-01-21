छत्रपती संभाजीनगर

Leopard attack Beed : शिरूरकासारमध्ये बिबट्याचा हल्ला; महिला शेतकरी जखमी, वनविभागाच्या उपाययोजनांची मागणी

Leopard Attack : बीड जिल्ह्याच्या शिरूर कासार तालुक्यातील रूपूर शिवारात कापूस वेचणी करणाऱ्या महिलेवर बिबट्याने हल्ला केला. नागरिक धावून आल्याने अनर्थ टळला. वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Leopard attack Beed

Leopard attack Beed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरूरकासार : तालुक्यातील रूपूर शिवारात डोंगरपट्ट्यातील कपाशीच्या शेतात कापूस वेचणी करत असताना बुधवारी (ता.२१) सकाळी बिबट्याने एका महिलावर झडप घालून तिला जखमी केल्याची घटना घडली. यावेळी जवळपास इतर शेतकरी धावून आल्याने मोठा अनर्थ टळला.

Loading content, please wait...
Beed
attack
Leopard

Related Stories

No stories found.