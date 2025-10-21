छत्रपती संभाजीनगर

Scholarship Test: शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाने गोंधळ; शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांत संमिश्र प्रतिक्रिया

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत बदल केला. या नव्या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शासनाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, चौथी आणि सातवी या परीक्षा अनुक्रमे प्राथमिक स्तर आणि उच्च प्राथमिक स्तर म्हणून ओळखल्या जाणार आहेत.

