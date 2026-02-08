छत्रपती संभाजीनगर
Scholarship Exam : शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अर्जासाठी १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ
Maharashtra Scholarship Exam 2026: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत येत्या २६ एप्रिलला होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज नियमित शुल्कासह १३ फेब्रुवारीपर्यंत भरता येणार आहेत. विलंब शुल्कासह व अतिविलंब शुल्कासह अर्ज भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. येत्या २६ एप्रिल रोजी ही परीक्षा होणार असून शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज नियमित शुल्कासह ता. १३ फेब्रुवारीपर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. याबाबत परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी माहिती दिली आहे.