छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajnagar: शीतपेयातून पत्नीसह दोन मुलांवर विषप्रयोग; उपचारादरम्यान चारवर्षीय मुलाचा मृत्यू

Shocking Poisoning Incident in Hadgaon Taluka: हदगाव तालुक्यात शीतपेयातून विषप्रयोग केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड. चार वर्षीय मुलाचा मृत्यू, पत्नी व मुलगी गंभीर. पोलिस तपास सुरू असून संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Chhatrapati Sambhajnagar

Chhatrapati Sambhajnagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तामसा: वडिलाने चिमुकल्या मुला- मुलीसह पत्नीवर शीतपेयातून विषप्रयोग केल्याची घटना मनुला बुद्रुक (ता. हदगाव) येथे उघडकीस आली. उपचारादरम्यान एका चारवर्षीय मुलाचा गुरुवारी (ता. १८) मृत्यू झाला. सिद्धार्थ भालेराव असे संशयिताचे नाव आहे.

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