Chhatrapati Sambhajinagar: शिवाजीनगर भुयारी मार्गामध्ये पुन्हा अडकला टेंपो;पाच दिवसांत दुसरी घटना, रणरणत्या उन्हात वाहनांच्या लांब रांगा; प्रवासी झाले घामाघूम

शिवाजीनगर: छत्रपती शिवाजीनगर भुयारी मार्गात बुधवारी (ता. सहा) एकाच दिवशी दिवसभरात हायवा, बस, टेंपो, आयशर ट्रक अशी चार जड वाहने अडकली होती. ज्यामुळे आठ तास वाहतूक ठप्प झाली होती. पाच दिवसांनंतर म्हणजेच रविवारी (ता. दहा) पुन्हा अशीच घटना घडली. दुपारी साडेबारा वाजता भुयारी मार्गाच्या तोंडावरच लावलेल्या खांबाच्या लोखंडी चौकटीत टेंपो (एमएच २२ एए ३४४१) अडकल्याने वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे वाहनाच्या रांगा लागल्या. .सातारा-देवळाई परिसराला शहराशी जोडणारा हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, जो वारंवार पाणी साचणे, जड वाहने अडकणे आणि वाहतूक कोंडीमुळे चर्चेत असतो. मागील काही दिवसांपासून या मार्गात जड वाहने अडकत आहेत. रविवारी दुपारी रणरणत्या उन्हात वाहने अडकल्यामुळे वाहनधारक घामाघूम झाले..टेंपोच्या पुढील दोन आणि मागील चारही टायरमधील हवा सोडल्यानंतर तो बाजूला घेण्यात आला. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली. दरम्यान, येथील लोखंडी चौकटीत वाहन अडकल्यानंतर हवा सोडून बाजूला घेण्यात येते. त्यामुळे परिसरातील नागरिक, व्यावसायिकांना 'हवा सोडा, वाहन काढा' याची प्रचिती वारंवार येते..पावसाळ्यात बिकट स्थितीची भीतीगतवर्षी या भुयारी मार्गात पावसाचे पाणी साचल्याने अनेकवेळा तो बंद होता. दुचाकीस्वार घसरून पडल्याने अपघात झाले. त्यात एकाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी ही समस्या सोडविणे गरजेचे होते. पण, अद्याप तुंबणारे पाणी वाहून जाण्यासाठी अद्यापही रेल्वे विभागाने आवश्यक साइडड्रेनचे काम पूर्ण केले नाही. त्यासोबतच महावितरणने ३३ केव्ही व ११ केव्हीचे केबल शिफ्टिंगकडे दुर्लक्षच केल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात पुन्हा भुयारी मार्ग तुंबणार, अशी भीती आतापासूनच व्यक्त होत आहे..रोजचीच समस्याशिवाजीनगरमध्ये भुयारी मार्गाच्या तोंडावरच चौक आहे. बारावी योजना, शिवाजीनगर, सूतगिरणी आणि सातारा-देवळाईतून येणाऱ्या वाहने याच चौकातून पुढे जातात. त्यामुळे वाहनांची संख्या थोडी वाढली तरी येथे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे वाहनचालकांनी सांगितले. त्यात एक, दोन जरी बस, ट्रक किंवा चारचाकी वाहने असली तर विचारायलाच नको. थोड्याच वेळात कोंडी भीषण रूप धारण करते. भुयारी मार्ग ठप्प होतो. शिवाय बाजूच्या तिन्ही रस्त्यांवरही मोठ्या रांगा लागतात. दर दोन, तीन दिवसांनी येथे ही समस्या उद्भवत असल्याचे वाहनचालकांनी सांगितले. त्यात तापमानाचा पारा वाढल्याने नागरिकांना भर उन्हात कोंडी सुटण्याची वाट पाहावी लागते. लहान मुले, वृद्ध, महिला प्रवाशांचे यात प्रचंड हाल होतात. कोंडी असल्यास शिवाजीनगर आणि बारावी योजनेतील अलीकडे असलेल्या मार्गावरून वाहनचालक सूतगिरणीकडे वळतात. मात्र, ज्यांना हे पर्यायी मार्ग माहीत नाही किंवा ज्यांना सातारा-देवळाईकडे जायचे आहे. त्यांना मात्र, कोंडी सुटण्याची वाट पाहत बसण्याशिवाय पर्याय नसतो. मुळात चौक आणि चारही रस्तेच छोटे असल्याने वाहतूक पोलिस आले तरी ही कोंडी फोडताना त्यांचीही चांगलीच दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे.