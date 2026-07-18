छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: श्रीक्षेत्र गुंज येथील कालिदास महाराजांचे अपघाती निधन; गंभीर जखमी भावजयीचाही मृत्यू

Devotees Across Maharashtra Mourn the Irreparable Loss: श्रीक्षेत्र गुंज येथील कालिदास महाराज आणि त्यांच्या भावजयींचा भीषण अपघातात मृत्यू झाला.कालिदास महाराज, श्रीक्षेत्र गुंज आणि अपघाताची बातमी भक्तांसाठी मोठा धक्का ठरली.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चित्तेपिंपळगाव: धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील निपाणी शिवारात शुक्रवारी (ता. १७) पहाटे पावणेसहाच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात श्री क्षेत्र गुंज येथील कालिदास ऊर्फ नारायण बोरीकर महाराज (वय ६८, रा. गुंज) यांचा जागीच मृत्यू झाला.

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