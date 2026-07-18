Chhatrapati Sambhajinagar: श्रीक्षेत्र गुंज येथील कालिदास महाराजांचे अपघाती निधन; गंभीर जखमी भावजयीचाही मृत्यू

चित्तेपिंपळगाव: धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील निपाणी शिवारात शुक्रवारी (ता. १७) पहाटे पावणेसहाच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात श्री क्षेत्र गुंज येथील कालिदास ऊर्फ नारायण बोरीकर महाराज (वय ६८, रा. गुंज) यांचा जागीच मृत्यू झाला. .तर, त्यांच्या भावजय स्मिता हनुमंत बोरीकर (वय ४८, रा. गोराराम मंदिर, प्रतापगंज, सातारा) यांचा उपचारासाठी रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला. अपघातात कारचालक आशुतोष अरविंद डुघरेकर (रा. सुभेदार गल्ली, सेलू) गंभीर जखमी झाले..Satara: मुलाच्या वारी हट्टासाठी आई-वडिलांची धडपड; मुंबईचा बारा वर्षीय दिव्यांग ‘माउली’ अनुभवतोय पंढरीची वारी.त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गुजरातमधील श्री क्षेत्र गरुडेश्वर येथील परमपूज्य टेंभेस्वामी यांच्या पुण्यतिथी उत्सवावरून कारने गुंजकडे परतत असताना शुक्रवारी पहाटे छत्रपती संभाजीनगरजवळ निपाणी परिसरात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्यालगतच्या पुलाला धडकली..या भीषण अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य करून जखमींना बाहेर काढले. अपघातात कालिदास महाराज बोरीकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, गंभीर जखमी असलेल्या त्यांच्या भावजय स्मिता बोरीकर यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अपघाताची नोंद चिकलठाणा पोलिसांत करण्यात आली..आज अंत्यसंस्कार पाथरी : तालुक्यातील श्री क्षेत्र गुंज येथील दत्त संप्रदायाचे कालिदास महाराज बोरीकर व त्यांच्या भावजय स्मिता बोरीकर यांच्या पार्थिवावर शनिवारी (ता. १८) सकाळी दहा वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. परमपूज्य चिंतामणी महाराजांचे शिष्य असलेल्या कालिदास महाराजांनी गुरू आदेशाने मागील ४० वर्षांपासून मौनव्रत स्वीकारून महाराष्ट्रभर दत्त संप्रदायाचा प्रचार-प्रसार केला..Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही .हजारो भक्तांना भक्तिमार्गास लावून समाज सत्कार्यी लागावा, निर्व्यसनी व्हावा यासाठी त्यांनी अविरतपणे कार्य केले. शुक्रवारी सकाळी घटनेची माहिती मिळताच श्रीक्षेत्र गुंजसह महाराष्ट्रातील भक्त परिवार शोकसागरात बुडाला. मौनातून समाजप्रबोधन कालिदास महाराज हे केवळ एक संत नव्हते, तर ते एका शांत क्रांतीचे प्रणेते होते. गेली ४० वर्षांपासून त्यांनी अखंड मौनव्रत पाळले होते. एकही शब्द न बोलता त्यांनी केवळ आपल्या अस्तित्वाने, साध्या राहणीमानाने, डोळ्यांतील करुणेने हजारो भाविकांना व्यसनमुक्ती, सदाचार आणि लोककल्याणाचा मार्ग दाखवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.