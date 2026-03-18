Chhatrapati Sambhajnagar News:सिडकोत चाकूचा धाक दाखवून मोबाइल हिसकावला; नागरिकांनी दाखवले धाडस

सिडको: येथील बसस्थानकाजवळ एका ट्रॅव्हल्स ऑफिसमध्ये एका विधिसंघर्षग्रस्त मुलाने चक्क प्रवाशाला चाकूचा धाक दाखवून मोबाइल हिसकावत पळ काढला. याचवेळी रस्त्याने जाणाऱ्या नागरिकांनी प्रसंगावधान दाखवत मुलाला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. ही घटना रविवारी (ता.१५) रात्री साडेदहालाच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे..याप्रकरणी शेख सलमान शेख सलीम यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, शेख सलमान यांचे सिडको बसस्थानक भागात ट्रॅव्हल्सचे ऑफिस आहे. रविवारी रात्री त्यांच्या ऑफिसमध्ये गंगाराम सुखदेव परते (२७) हा प्रवासी तिकीट काढण्यासाठी आला..यावेळी तेथे आलेल्या एका विधिसंघर्षग्रस्त मुलाने गंगाराम यांना चाकूचा धाक दाखवला आणि त्यांच्या हातातील १० हजार रुपये किमतीचा मोबाइल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला..रस्त्यावरील नागरिकांचे प्रसंगावधानरस्त्याने जाणारे सागर कीर्तिकर आणि विकी जाधव यांनी हा प्रकार पाहताच प्रसंगावधान दाखवत मुलाच्या हातातील चाकू हिसकावून घेतला. त्यानंतर त्याला ट्रॅव्हल्स ऑफिसमध्ये ढकलून शटर बंद केले. नंतर लगेच डायल ११२ वर फोन करून पोलिसांना माहिती दिली..पोलिसांची घटनास्थळी धावघटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी विधिसंघर्षग्रस्त मुलाला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून चोरीचा मोबाइल जप्त केला. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक भारत पाचोळे करत आहेत.