Chhatrapati Sambhajinagar: पडदा कधी उघडणार, वारंवार मुदतवाढ ;प्रेक्षकांची प्रतीक्षा लांबणीवर; संत तुकाराम नाट्यगृहाचेच ‘नाट्य’!

सिडको: स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहराचा कायापालट करण्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. पण, अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प प्रशासकीय अडथळ्यांच्या गर्तेत अडकले आहेत. याचेच एक उदाहरण म्हणजे सिडको भागातील संत तुकाराम नाट्यगृह. या नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडले आहे. आता हे काम म्हणजे एक 'नाट्य' बनल्याची टीका स्थानिकांकडून होत आहे..महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर सिडको एन-५ येथील या नाट्यगृहाची दुरवस्था झाली. खुल्या जागेतील छताचा भाग कोसकळा. खुर्च्यांची तोडफोड झाली. इतर बांधकाम आणि साहित्यांचीही दुरवस्था झाली होती. .त्यामुळे महापालिकेने संत एकनाथ रंगमंदिराप्रमाणेच सिडको नाट्यगृहाचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. हे काम स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्याचे ठरले. या नाट्यगृहाचे एकूण क्षेत्रफळ ३,६९२ चौरस मीटर आहे..त्याची क्षमता जवळपास १००० आसनांची आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत फरशी, अकुस्टिक सीलिंग, रंगरंगोटी, अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण, सीसीसीटीव्ही लावणे, वातानुकूलित व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, खुर्च्या बदलणे, स्टेज, ध्वनी, लिफ्ट सिस्टीम अशी कामे झाली..पाच वर्षांची देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर देण्यात आली. मात्र, विविध कारणांमुळे नाट्यगृहाचे काम लांबणीवर पडत आहे. एसीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने काम सोडल्याने नवी अडचण निर्माण झाली..आठ वर्षांपासून बंद सिडको नाट्यगृह पडझड झाल्यापासून म्हणजे २०१८ पासून बंद आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटीतून तब्बल १० कोटी रुपये खर्च करून या नाट्यगृहाचे नूतनीकरण केले जात आहे. पण, काम वेळेत पूर्ण होत नसल्याने नाट्य कलावंत, रसिकांचा हिरमोड होत असून, स्मार्ट सिटीचे काम पूर्ण कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.