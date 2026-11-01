सिल्लोड आगारातील लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांची चाके रखडलेलीच.

सिल्लोडहून लांब पल्ल्याच्या बसफेऱ्या बंद
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धुळे, अकोला, मुंबई मार्गावरील बस पूर्ववत करण्याची प्रवाशांची मागणी
सिल्लोड, ता. १ (बातमीदार) : येथील आगारातून एकेकाळी नियमित धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या महत्त्वपूर्ण एसटी बस फेऱ्या मागील दहा वर्षांपासून बंद आहेत. तालुक्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत सोयीस्कर ठरणाऱ्या या रहदारीच्या मार्गांवरील बसेस तत्काळ पूर्ववत सुरू कराव्यात, अशीमागणी प्रवासी, विद्यार्थी आणि व्यापारी वर्गातून आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने सिल्लोड ते मुंबई, धुळे, अकोला आणि राहुरी-संगमनेर या दैनंदिन फेऱ्यांचा समावेश आहे. एकेकाळी या सर्व मार्गांवर प्रवाशांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत असे. विशेषतः मुंबईला जाणारी मुक्कामी बस कायम ‘हाउसफुल्ल’ धावायची, तर धुळे व अकोला फेऱ्यांमुळे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भाशी थेट संपर्क जोडला गेला होता. शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग आणि शेतीमाल खरेदी-विक्रीसाठी प्रवास करणारे व्यापारी यांच्यासाठी या गाड्या जीवनवाहिनी ठरल्या होत्या. मात्र, मागील दहा वर्षांत आधी खराब रस्त्यांचे आणि नंतर पुरेशा बस उपलब्ध नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत या फेऱ्या एकापाठोपाठ एक बंद करण्यात आल्या.
चौकट
आर्थिक भुर्दंडासह मनस्ताप
थेट बससेवा बंद असल्याने नागरिकांना छत्रपती संभाजीनगर किंवा जळगाव येथे जाऊन बस बदलाव्या लागत आहेत. यामुळे वृद्ध, महिला आणि रुग्णांची मोठी हेळसांड होत असून प्रवासाचा वेळ व खर्च दुप्पट झाला आहे. रात्रीच्या वेळी पर्यायी साधनांअभावी खासगी वाहने व ट्रॅव्हल्सचालकांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे उकळून प्रवाशांची लूट केली जात आहे. दुसरीकडे, या मार्गांवरून महामंडळाला भरघोस महसूल मिळत असतानाही केवळ नियोजनाअभावी सिल्लोड आगार हक्काच्या उत्पन्नाला मुकत असल्याचे चित्र आहे. सध्या आगाराच्या ताफ्यात नवीन बस दाखल होत असल्याने या फेऱ्या त्वरित सुरू करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा, असा सूर उमटत आहे.
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प्रतिक्रिया
व्यापार व उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने राहुरी, संगमनेर, धुळे आणि अकोल्याकडे दररोज हजारो नागरिक ये-जा करतात. थेट गाडी नसल्याने दोन-दोन ठिकाणी बस बदलाव्या लागतात, यात संपूर्ण दिवस वाया जातो. एसटी महामंडळाने प्रवाशांचे हे हाल थांबवून तातडीने जुन्या फेऱ्या सुरू कराव्यात.
- अतुल प्रसाद
प्रवासी, सिल्लोड
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प्रतिक्रिया
आगारात गाड्यांचा तुटवडा असल्याने काही लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आता शासनाकडून आगाराला नवीन बस टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होत आहेत. प्रवाशांची वाढती मागणी व गर्दीचा अभ्यास करून जुने मार्ग पूर्ववत सुरू करण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर नियोजन करण्यात येईल.
- सागरकुमार कुरिल,
आगारप्रमुख, सिल्लोड