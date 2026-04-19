Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरूच; सिल्लोडमध्ये लोंबकळणाऱ्या तारा गाठताहेत जमीन, दुर्घटनेची भीती

सिल्लोड: तालुक्यातील शेतशिवारात महावितरणच्या बेजबाबदार कारभारामुळे अक्षरशः मृत्यूचे सापळे तयार झाले आहेत. अनेक ठिकाणी जीवघेण्या स्थितीत असलेल्या उच्च दाबाच्या विद्युत तारा चक्क जमिनीवर लोंबकळत आहेत. वर्षानुवर्षे या तारांची दुरुस्ती न झाल्याने आता शेतात काम करताना शेतकऱ्यांचे हात या तारांना सहज पोचत आहेत. .शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणारे महावितरणचे ढिम्म अधिकारी आणि कर्मचारी नेमके करतात तरी काय, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.दरवर्षी उन्हाळ्यात 'मॉन्सूनपूर्व कामे' केल्याचा डांगोरा महावितरणकडून पिटला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात हा केवळ देखावा ठरत आहे. शेतशिवारातील लोंबकळणाऱ्या तारा आणि वाकलेल्या खांबांचा प्रश्न कायम आहे..महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था 'चहापेक्षा किटली गरम' अशी झाली आहे. अधिकृत वायरमन गावात फिरकतही नाहीत, सर्व कारभार 'झिरो' (अनधिकृत) कर्मचाऱ्यांच्याच भरवशावर रामभरोसे सुरू आहे.वायरमनला फोन केल्यास ते निर्लज्जपणे याच 'झिरो' कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा उद्दाम सल्ला देतात. तर, दुसरीकडे वातानुकूलित केबिनमध्ये बसलेल्या साहेबांचा थाटच वेगळा असून, त्यांच्याशी 'न बोललेलेच बरे' अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. महावितरणने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे..'महावितरण'ला बळीची प्रतीक्षा?शेतात लोंबकळणाऱ्या तारा आणि मोडकळीस आलेले खांब यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. वारंवार महावितरणच्या पायऱ्या झिजवूनही हे निगरगट्ट प्रशासन जागायला तयार नाही. सध्या शेतात पिके नसल्याने कामे करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि रस्ते उपलब्ध आहेत. मात्र, चालढकल करण्याच्या सवयीमुळे महावितरण याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचा नाहक बळी गेल्यावरच या प्रशासनाला जाग येणार का, असा सवाल नागरिक करत आहेत..मॉन्सूनपूर्व कामांचा केवळ फार्समॉन्सूनपूर्व कामांमध्ये नियमित कामे महावितरणचे कर्मचारी करतात आणि मोठी कामे (मेजर वर्क) एजन्सीकडून केली जातात, असा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र, या कामांच्या वर्गीकरणात सर्वसामान्यांची निव्वळ फसवणूक होत आहे. एजन्सी नेमके कोणते काम करते, हे न सुटणारे कोडे आहे. कारण, शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठणाऱ्या तारा आजही त्याच अवस्थेत आहेत. यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे 'अर्थ'पूर्ण साटेलोटे असल्यानेच कामांकडे डोळेझाक केली जात असल्याची दाट शक्यता आहे.."महावितरण कार्यालयाकडे अनेकवेळा लोंबकळणाऱ्या तारा ओढून घेण्यासाठी आणि झुकलेले खांब सरळ करण्यासाठी अर्ज केले, मात्र ढिम्म प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. पावसाळ्यात जीव मुठीत धरून काम करावे लागते. सध्या शेतात जाण्यासाठी रस्ते खुले आहेत, त्यामुळे महावितरणने तातडीने दुरुस्ती करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू."- गणेश दौड,शेतकरी, पानवडोद खुर्द"तालुक्यात मॉन्सूनपूर्व कामांना सुरवात झाली आहे. संबंधित अभियंता त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन स्टाफकडून की एजन्सीकडून काम करायचे, याचे नियोजन करतात. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर संबंधित उपविभागातून कामे करण्यात येतात. शेतकऱ्यांनी महावितरण विभागाशी संपर्क साधावा."- पी.एम. काळे,उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण.