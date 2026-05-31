Chhatrapati Sambhajinagar: एकेरी वाहतुकीमुळे सिल्लोडला अपघातांचे सत्र कायम छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गाचे काम आठ वर्षांपासून रखडले

छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेल्या आठ वर्षांपासून रखडल्याने प्रवाशांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. सद्यःस्थितीत माणिकनगर, पालोद आणि अजिंठा या तीन ठिकाणी रस्त्यांचे काम अपूर्ण असल्याने एकेरी वाहतूक सुरू आहे. परिणामी, महामार्गावर दररोज वाहतूक कोंडी होत असून अपघातांचे स नित्याचेच झाले आहे..माणिकनगर येथील पूर्णा नदीवरील नवीन पुलाचे काम पूर्ण झाले असले तरी, दुसऱ्या बाजूचा रस्ता खोदून ठेवल्याने एकेरी वाहतूक सुरू आहे. शुक्रवारी (ता. २९) येथे एसटी बस आणि कारचा भीषण अपघात झाला. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नसली, तरी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. पालोद गावालगतच्या सिमेंटीकरणाच्या वारंवार अपघात होत आहेत..कामामुळेही एकेरी वाहतूक सुरू आहे. गेल्या सहा महिन्यांत येथे अनेक अपघात झाले असून चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अभियंत्यांनी करारात नमूद केले होते..मात्र, मुदत उलटून सहा महिने झाले तरी अद्याप रस्ता दुहेरी वाहतुकीसाठी खुला झालेला नाही. याशिवाय, अजिंठा गावालगत वाघूर नदीवरील पुलाचे काम सुरू असल्याने तिथेही रस्ता खोदून ठेवण्यात आला आहे. या रखडलेल्या कामांमुळे वाहनचालकांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागत असून, हे काम पूर्णत्वास जाणार तरी कधी, असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.."पूर्णा नदीवरील नवीन पुलाचे काम पूर्ण झाले असून. त्यावरून रहदारी सुरू करण्यात आली आहे. पुलाच्या दुसऱ्या बाजूचे खोदकाम सुरू असून ते एका महिन्यात पूर्ण होईल. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी रहदारी सुरू करण्यात येईल."- रोहित कुडके, कनिष्ठ अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, धुळे."पालोद गावालगतचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. येत्या आठवड्यात हा रस्ता दुहेरी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल."- मुक्तार शेख, अभियंता आर. एस. कामटे कन्स्ट्रक्शन्स.