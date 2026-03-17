Sambhajinagar News: सिल्लोडमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध वापर; महसूल पथकाने हॉटेलवर कारवाई केली

सिल्लोड : गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा फायदा घेत घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या हॉटेल्सवर सिल्लोड महसूल विभागाने सोमवारी (ता. १६) धडक कारवाई केली. व्यावसायिक सिलिंडरची टंचाई असताना अनेक हॉटेलचालक अवैधपणे घरगुती सिलिंडर वापरत असल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाने हा पवित्रा घेतला आहे..पुरवठा निरीक्षण अधिकारी तथा पथकप्रमुख बळिराम मुंडे, पुरवठा निरीक्षक आशिष औटी आणि कनिष्ठ लिपिक सौरभ सोनवलकर यांच्या पथकाने ही मोहीम राबवली. यात शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील हॉटेल .Sambhajinagar LPG News: गॅस तुटवड्यावर 'सकाळ'चा दणका: बुढीलेनमध्ये हॉटेलवर छापा, घरगुती तीन सिलिंडर जप्त.समाधान, वळण रस्त्यावरील हॉटेल राधिका आणि राधिका बार या ठिकाणी छापे टाकून घरगुती सिलिंडर जप्त करण्यात आले. .तसेच, तालुक्यातील भराडी येथील ओम साई रेस्टॉरंटमध्येही अवैध वापर आढळल्याने तिथेही कारवाई करण्यात आली. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि अवैध वापरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाची करडी नजर असून, अशा कारवाया यापुढेही सुरू राहतील, असा इशारा पुरवठा विभागाने दिला आहे.