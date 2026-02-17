Nafisa Begum Sattar Passes Away : माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी नफिसाबेगम यांचे निधन; आज सिल्लोडमध्ये होणार अंत्यसंस्कार

छत्रपती संभाजीनगर : माजी मंत्री, आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी व सिल्लोड नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा नफिसाबेगम सत्तार यांचे आज दुःखद निधन (Nafisabegum Sattar Death News) झाले. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच सिल्लोडसह परिसरात शोककळा पसरली आहे..नफिसाबेगम सत्तार या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सक्रिय कार्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जात होत्या. सिल्लोड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी शहरातील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि विविध विकासकामांवर भर देत उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक विकास प्रकल्प राबविण्यात आले..Pune Leopard News : चुलीसमोर शेंगा फोडताना समोर आला बिबट्या; मांजराचा पाठलाग करताना 70 वर्षीय आजीवर घातली झडप, नातीनं आरडाओरडा केला अन्....विविध सामाजिक उपक्रमांमध्येही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. आज सिल्लोड येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असून, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या निधनाने सिल्लोड परिसरात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.