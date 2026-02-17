छत्रपती संभाजीनगर

Nafisa Begum Sattar Passes Away : माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी नफिसाबेगम यांचे निधन; आज सिल्लोडमध्ये होणार अंत्यसंस्कार

Former Mayor Nafisa Begum Sattar Passes Away : माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी व सिल्लोडच्या माजी नगराध्यक्षा नफिसाबेगम सत्तार यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने सिल्लोडमध्ये शोककळा पसरली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : माजी मंत्री, आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी व सिल्लोड नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा नफिसाबेगम सत्तार यांचे आज दुःखद निधन (Nafisabegum Sattar Death News) झाले. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच सिल्लोडसह परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar

