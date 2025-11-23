छत्रपती संभाजीनगर

illegal Sand Mining: ‘जलवाहिनी’त वाळूमाफियांचा धुडगूस; सिल्लोडच्या पूर्णा नदीची चाळणी, वारंवार तहसीलदार बदलल्याने मिळते संधी

Illegal Sand Extraction Intensifies in Purna Riverbed at Sillod: सिल्लोड तालुक्यातील जीवनदायिनी पूर्णा नदीपात्रात वाळूमाफियांनी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने बेधडक अवैध वाळू उपसा सुरू केला असून महसूल व पोलिस प्रशासन मात्र निष्क्रिय असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
सचिन चोबे
सिल्लोड : तालुक्याची जीवनदायिनी असलेल्या पूर्णा नदीपात्रात वाळूमाफियांनी धुडगूस घालून नदीपात्राची अक्षरशः चाळणी करणे सुरू केले आहे. नदीपात्रात वाळूमाफियांच्या झुंडी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने वाळूचा वारेमाप उपसा करत असताना, महसूल आणि पोलिस प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे.

