illegal Sand Mining: ‘जलवाहिनी’त वाळूमाफियांचा धुडगूस; सिल्लोडच्या पूर्णा नदीची चाळणी, वारंवार तहसीलदार बदलल्याने मिळते संधी

सिल्लोड : तालुक्याची जीवनदायिनी असलेल्या पूर्णा नदीपात्रात वाळूमाफियांनी धुडगूस घालून नदीपात्राची अक्षरशः चाळणी करणे सुरू केले आहे. नदीपात्रात वाळूमाफियांच्या झुंडी ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने वाळूचा वारेमाप उपसा करत असताना, महसूल आणि पोलिस प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे..वाळूमाफियांनी येथील प्रशासनाची कमकुवत बाजू ओळखली असल्याने बिनधास्तपणे वाळू उपसा करून नदीपात्र बकाल करण्याचे काम राजरोसपणे सुरू आहे. मागील अनेक वर्षांत पूर्णा नदी दुथडी भरून वाहिली नसताना केलेल्या वाळू उपशामुळे नदीपात्रात जागोजागी मोठे खड्डे तयार झाले आहेत..सध्या नदीपात्रात पाणी असतानाही रात्रीच्या सुमारास तरुणांचे टोळके ट्रॅक्टरच्या मदतीने उपसा करत आहेत. प्रशासनाच्या हप्तेखोरीच्या जोरावर वाळूचा हा गोरखधंदा ‘सिस्टीम’मध्ये राजरोसपणे सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. .विशेष म्हणजे, सिल्लोड येथे मागील दोन वर्षांत पाच तहसीलदार बदलून गेले आहेत. प्रशासनातील या अस्थिरतेमुळे अवैध धंदेवाल्यांनी डोके वर काढले असून, महसूल आणि पोलिस प्रशासन ठरवून याकडे काणाडोळा करीत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे..Nashik Nandini River : नदीपात्रात 'रिटेनिंग वॉल'चे रहस्य! नाशिकमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाची सर्रास पायमल्ली.मी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. नगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रियादेखील सुरू आहे. त्यामुळे माहिती घेऊन वाळूमाफियांवर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल.- संजय देवरायेतहसीलदार, सिल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.