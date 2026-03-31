Chhatrapati Sambhajinagar: तलाठ्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न; पंचनामा करताना प्रकार; सिल्लोडमध्ये वाळू माफियांची वाढली मुजोरी

सिल्लोड: तालुक्यातील बोरगाव कासारी येथे अवैध वाळूसाठ्याचा पंचनामा करण्यासाठी गेलेल्या दोन तलाठ्यांवर वाळू माफियांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना रविवारी घडली. टिप्परने चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याने एक तलाठी थोडक्यात बचावला. या घटनेच्या निषेधार्थ तलाठी व महसूल संघटनेने सोमवारी (ता. ३०) उपविभागीय अधिकारी लतिफ पठाण यांना निवेदन देऊन कडक कारवाईची मागणी केली..बोरगाव कासारी येथे मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदार संजय देवराये यांनी राजू बनसोडे आणि दीपक बागुल या दोन तलाठ्यांना पंचनाम्यासाठी पाठवले होते. घटनास्थळी जेसीबीच्या साहाय्याने टिप्परमध्ये वाळू भरली जात असल्याचे पाहून तलाठ्यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, टिप्पर चालकाने तलाठ्यांना धक्काबुक्की करत वाहन वेगाने पळवले. या झटापटीत राजू बनसोडे खाली पडले आणि टिप्परच्या चाकाखाली येणार होते, मात्र सोबत असलेल्या दीपक बागुल यांनी त्यांना तातडीने बाजूला ओढल्याने मोठा अनर्थ टळला.विशेष म्हणजे, संकटाच्या काळात मदत मागण्यासाठी तलाठ्यांनी तहसीलदार देवराये यांना वारंवार फोन केले, मात्र त्यांनी फोन बंद करून ठेवल्याचा गंभीर आरोप महसूल संघटनेने केला आहे. 'शासकीय वाहन आणि पोलीस बंदोबस्त दिल्याशिवाय यापुढे वाळू माफियांच्या विरोधात कारवाईसाठी गस्तीवर जाणार नाही,' असा पवित्रा तलाठ्यांनी घेतला आहे..झारीतील शुक्राचार्यांचे 'कनेक्शन' पुन्हा चर्चेतपकडलेली वाहने सोडण्यासाठी महसूल विभागातीलच एका कर्मचाऱ्याने वारंवार फोन केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. वाळू माफिया आणि महसूलमधील काही 'झारीतील शुक्राचार्यांचे' लागेबांधे आता चव्हाट्यावर आले आहेत. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करणार की एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बळी जाण्याची वाट पाहणार, असा संतप्त सवाल कर्मचारी विचारत आहेत.." माझे सहकारी ग्राम महसूल अधिकारी राजू बनसोडे आणि मी तहसीलदार यांच्या सांगण्यावरून बोरगाव कासारी येथे वाळूसाठ्याचा पंचनामा करण्यासाठी गेलो होतो. त्याठिकाणी जेसीबीच्या साहायाने टिप्परमध्ये वाळू भरणे सुरू होते. आम्ही त्यांना समजावून सांगत असताना टिप्पर चालकाने टिप्पर पळविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा धक्का लागून माझे सहकारी राजू बनसोडे खाली पडले. मी त्यांना वेळीच बाजूला ओढले नसते तर टिप्परच्या चाकाखाली येऊन त्यांचे काही अघटीत घडले असते."- दीपक बागुल, ग्राम महसूल अधिकारी, वरूड पिंप्री.