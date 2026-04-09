Chhatrapati Sambhajinagar: एसटी कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; वरिष्ठांकडून छळ ; सिल्लोडच्या आगारप्रमुखासह तिघांवर गुन्हे नोंद

सिल्लोड: येथील राज्य परिवहन (एसटी) आगारातील सहायक वाहतूक नियंत्रक शरद विठ्ठल भिवसने (वय ४०, रा. वैशालीनगर, सिल्लोड) यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून बुधवारी (ता. आठ) दुपारी विहिरीत उडी घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. या घटनेमुळे एसटी विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, याप्रकरणी सिल्लोड पोलिसांनी रात्री उशिरा आगारप्रमुख विजय काळवणे, एटीआय किरण अवसरमल आणि विकास चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शरद भिवसने हे गेल्या काही काळापासून आजारी होते आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. अलीकडेच त्यांना पदोन्नती मिळाली होती. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी आपल्याला सिल्लोड आगारातच ड्युटी मिळावी, अशी विनंती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केली होती..मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर बाहेरील ठिकाणी ड्युटी करण्यासाठी सतत दबाव टाकला. इतकेच नव्हे, तर ड्युटीला नकार दिल्यास बदली करण्याची धमकीही त्यांना वारंवार दिली जात होती. तक्रारीनुसार, बुधवारी (ता.आठ) सकाळी ड्युटीवर हजर झाल्यानंतर आरोपी अधिकाऱ्यांनी भिवसने यांच्या पोशाखावरून आणि उपस्थितीवरून आक्षेप घेतला. भरचौकात आणि इतर कर्मचाऱ्यांसमोर त्यांना जातिवाचक शब्दांत हीन वागणूक देत अपमानित करण्यात आले. या प्रकारामुळे भिवसने मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले होते. त्यांनी आपल्या कुटुंबाला फोन करून या अपमानास्पद वागणुकीची माहिती दिली होती..दुपारी १२ च्या सुमारास भिवसने बेपत्ता झाले. त्यांचा मोबाइल बंद असल्याने नातेवाइकांनी शोध सुरू केला असता, भराडी रोडजवळील एका शेतातील विहिरीत त्यांचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सततचा मानसिक छळ, अपमान आणि जातिवाचक शिवीगाळ यामुळेच भिवसने यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे..दरम्यान, भिवसने यांचे नातेवाइक आणि एसटी कर्मचाऱ्यांनी सिल्लोड शहर पोलिस ठाण्याबाहेर गर्दी केली होती. दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा पवित्रा नातेवाइकांनी घेतला होता. आगाराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरही कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला..याप्रकरणी सिल्लोड पोलिसांनी तिन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.