Sillod Crop Damage: सिल्लोडची नजर अंदाज पैसेवारी ४; तालुक्यातील अकरा मंडळांची परिस्थिती सारखीच

सिल्लोड : तालुक्याची नजर अंदाज पैसेवारी ४८ काढण्यात आली आहे. महसूल विभागाने तालुक्यातील पैसेवारीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी (ता.३०) पाठविला आहे..तालुक्यात अस्मानी संकटांचा सामना करताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी या संकटांचा सामना करताना तालुक्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यावर्षी सुरवातीला पावसाने ओढ दिली, याचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर झाला..कमी अधिक पडलेल्या पावसामुळे पिके कशीबशी तरली. तर शेवटच्या टप्प्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे खरिपाच्या पिकांची माती झाली आहे. सद्यःस्थितीमध्ये अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे अद्यापही सुरू आहेत..३० सप्टेंबरला प्रतिवर्षाप्रमाणे महसूल विभाग तालुक्यातील पिकांच्या परिस्थितीनुसार नजर अंदाज पैसेवारी अहवाल तयार करतो. आता तर अनेक गावांत पिके पाण्याखाली आहेत तर अनेक गावातील शेतजमिनी खरडून गेल्यामुळे जमीनच राहिल्या नाही तर पिके कोठून राहणार, अशी परिस्थिती आहे..शासनाच्या मदतीकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहे. त्यामुळे नजर अंदाज पैसेवारी ४८ आल्यामुळे पिकांची अवस्था वाईट असल्याचे या नजर अंदाज पैसेवारीतून स्पष्ट होत आहे. याचा अहवाल तहसीलदार सतीश सोनी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला आहे..