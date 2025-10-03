छत्रपती संभाजीनगर

Sillod Crop Damage: सिल्लोडची नजर अंदाज पैसेवारी ४; तालुक्यातील अकरा मंडळांची परिस्थिती सारखीच

Farmers Crisis: तालुक्याची नजर अंदाज पैसेवारी ४८ काढण्यात आली आहे. महसूल विभागाने तालुक्यातील पैसेवारीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी पाठविला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिल्लोड : तालुक्याची नजर अंदाज पैसेवारी ४८ काढण्यात आली आहे. महसूल विभागाने तालुक्यातील पैसेवारीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी (ता.३०) पाठविला आहे.

