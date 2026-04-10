Chhatrapati Sambhajinagar: तहसीलदार गैरहजर, कारभार वाऱ्यावर; डिजिटल स्वाक्षरी बंद झाल्याने प्रमाणपत्रांचे काम ठप्प, सिल्लोडकर त्रस्त

सिल्लोड: तालुक्याच्या महसूल विभागाला सध्या मोठी घरघर लागल्याचे चित्र आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सलग कारवायांमुळे तहसील कार्यालयात शुकशुकाट पसरला आहे. एकीकडे भ्रष्टाचाराचे धाडसत्र सुरू असताना, दुसरीकडे स्वतः तहसीलदार सलग तीन दिवसांपासून कार्यालयातून गायब असल्याने प्रशासकीय गाडा रुतला आहे. परिणामी, सर्वसामान्यांची कामे पूर्णपणे खोळंबली असून नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..गेल्या दोन दिवसांत महसूल विभागातील एक नायब तहसीलदार आणि एक ग्राम महसूल अधिकारी 'एसीबी'च्या जाळ्यात अडकले आहेत. सोमवारी नायब तहसीलदार हारून अजीज शेख यांना लाचेच्या प्रकरणात रंगेहाथ पकडण्यात आले. या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण तहसील कार्यालयात घबराटीचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेनंतर तहसीलदार संजय देवराये हे कार्यालयातून जे बाहेर पडले, ते गुरुवारपर्यंत पुन्हा फिरकलेच नाहीत. त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा मोबाइलही सातत्याने बंद (स्विच ऑफ) येत आहे. प्रमुखाच्याच अनुपस्थितीमुळे कार्यालयात सामसूम आहे..तर काय ? .'तहसील माझ्या मालकीची, विकून टाकीन!'सिल्लोडचे तहसीलदार संजय देवराये हे येथे रुजू झाल्यापासूनच सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. त्यांचा आणि तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा अजिबात ताळमेळ बसत नसल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. मागील आठवड्यात तर देवराये यांनी अचानक तहसील कार्यालयाच्या बँक खात्याचे चेकबुक सोबत घेतले आणि ते निघून जाऊ लागले..यावेळी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अडवून विचारणा केली असता, 'तहसील माझ्या मालकीची आहे, मी ती विकून टाकीन. तुम्हाला काय करायचे ते करा, खुशाल आत्महत्या करा,' अशी अत्यंत उद्धट आणि बेजबाबदार भाषा त्यांनी वापरल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या धक्कादायक प्रकाराबाबत संतप्त कर्मचाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देऊन तक्रारही केली आहे..उत्पन्नाचे दाखले, उतारे काढण्यासाठी चकरातालुक्यातील शेकडो नागरिक दररोज विविध शासकीय प्रमाणपत्रे, उत्पन्नाचे दाखले, आणि उतारे काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात खेटे घालत आहेत. मात्र, लाच प्रकरणात अडकलेले नायब तहसीलदार शेख यांची डिजिटल स्वाक्षरी कारवाईमुळे प्रशासनाने तत्काळ प्रभावाने बंद केली आहे. यावर तातडीने दुसऱ्या अधिकाऱ्याची पर्यायी व्यवस्था करणे अपेक्षित होते; मात्र तसे न झाल्याने सर्व प्रमाणपत्रांची कामे ठप्प झाली आहेत. 'दाखले नेमके कधी मिळणार?' याचे उत्तर देण्यासाठी कार्यालयात कुणीही उपलब्ध नाही. या गंभीर परिस्थितीबाबत उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.