Sillod Truck Accident: ट्रक नाल्यात उलटून महिला ठार; सिल्लोड कन्नड मार्गावरील दुर्घटना, नऊ जण जखमी

सिल्लोड : ट्रक (आयशर) नाल्यात उलटून महिलेचा मृत्यू, तर नऊ जण जखमी झाल्याची घटना सिल्लोड- कन्नड मार्गावरील धानोरा फाटा येथे शुक्रवारी (ता. २०) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास घडली..जळगाव जिल्ह्यातील तीस ते पस्तीस जण ट्रकने (एमएच १९ सीएक्स ३२५४) सिल्लोड-कन्नड मार्गे श्रीरामपूरला निघाले होते. धानोरा फाट्याजवळ नियंत्रण सुटल्याने ट्रक रस्त्यालगतच्या नाल्यात उलटला. तो वीज खांबालाही धडकल्याने तारा तुटून ट्रकच्या आजूबाजूला पडल्या..तारांतून विजेच्या ठिणग्या पडू लागल्याने ट्रकमध्ये दबलेल्यांना बाहेर पडता येत नव्हते. गस्तीवरील सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी भिकन सतुके यांनी तातडने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर अन् पोलिस कर्मचारीही दाखल झाले. त्यांनी ट्रकमध्ये दबलेल्यांना बाहेर काढले. महिलेचा मृत्यू झाल्याचे आढळले..रेखाबाई वसंत गोसावी (बोदवड, जि.जळगांव) असे तिचे नाव आहे. अपघातात नऊ जण जखमी झाले असून त्यांची नावे समजू शकली नाहीत. सिल्लोड उपजिल्हा रुग्णालयात प्रथमोपचार करून त्यांना जळगाव येथे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. भास्कर गोसावी (रा. भातखेडा, ता. एरंडोल, जि.जळगाव) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला..वीजतारांतून ठिणग्या, पोलिसांची धावट्रक उलटल्याने विजेच खांप वाकला. तारा तुटून ट्रकच्या आजूबाजूला पडल्या. त्यातून ठिणग्या पडत होत्या. ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक रवींद्र ठाकरे, भिकन सतुके, यतीन कुलकर्णी आदींनी घटनास्थळी धाव घेत विजेच्या तारा बाजूला केल्या. त्यानंतर ट्रकमधील प्रवाशांना बाहेर काढले..