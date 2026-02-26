Sillod Accident: “धावत्या ट्रकचा एक्सेल तुटला; निखळलेले टायर दुचाकीस्वाराच्या अंगावर, जागीच मृत्यू”

सिल्लोड : भोकरदन-जालना रस्त्यावरील सोयगाव देवी पाटीजवळ बुधवारी (ता. २५) दुपारी काळजाचा थरकाप उडवणारा विचित्र अपघात घडला. चालत्या ट्रकचा एक्सेल अचानक तुटल्याने त्याचे मागील दोन्ही टायर निखळून थेट समोरून येणाऱ्या दुचाकीस्वाराच्या अंगावर आदळले..या भीषण धडकेत सिल्लोड येथील दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. राजू बाबुराव दुधे (वय ४८, रा. खोडकाई वाडी, सिल्लोड) असे मृताचे नाव आहे. राजू दुधे हे दुचाकीवरून (एमएच २० जीए ७०७५) दुपारी बाराच्या सुमारास सिल्लोडकडे जात होते..Daund News : ट्रकच्या दोराचा फास बसून दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू.त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या लोडिंग ट्रकचा (आरजे ०२ जीसी ६०६१) अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. ट्रकचा एक्सेल तुटल्याने मागची दोन चाके वेगाने निखळली आणि थेट दुधे यांच्या अंगावर जाऊन आदळली..Sillod Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या ट्रकवर दुचाकी धडकून दोघांचा जागीच मृत्यू, निल्लोड गावावर शोककळा.हा आघात इतका भीषण होता की, दुधे यांचा जागीच मृत्यू झाला. स्थानिक नागरिकांनी त्यांना तत्काळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. सायंकाळी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याप्रकरणी भोकरदन (जि. जालना) पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.