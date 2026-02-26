छत्रपती संभाजीनगर

Sillod Accident: “धावत्या ट्रकचा एक्सेल तुटला; निखळलेले टायर दुचाकीस्वाराच्या अंगावर, जागीच मृत्यू”

Truck Accident: भोकरदन-जालना रस्त्यावरील सोयगाव देवी पाटीजवळ बुधवारी (ता. २५) दुपारी काळजाचा थरकाप उडवणारा विचित्र अपघात घडला. चालत्या ट्रकचा एक्सेल अचानक तुटल्याने त्याचे मागील दोन्ही टायर निखळून थेट समोरून येणाऱ्या दुचाकीस्वाराच्या अंगावर आदळले.
सकाळ वृत्तसेवा
