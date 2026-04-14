Chhatrapati Sambhajinagar: पाण्यासाठी नागरिकांची ओरड; आढावा बैठकीतून टंचाईची परिस्थिती समोर; अधिकारी चिडिचूप

सिल्लोड: सिल्लोड-सोयगाव विधानसभा मतदारसंघातील अनेक गावांत पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. चिंचवण गावच्या परिसरातीबाबत दैनिक 'सकाळ'मध्ये ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित होताच इतर टंचाईग्रस्त गावांतील नागरिकांनीही आक्रमक भूमिका घेतल्याचे शहरात सोमवारी (ता. १३) आयोजित आढावा बैठकीत पाहायला मिळाले. यावर पाण्यासह इतर मूलभूत समस्या सोडविण्याचे निर्देश आमदार अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत आमदार सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. यावेळी घरकुल, पाणंद रस्ते आणि पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरून नागरिकांनी प्रशासकीय ढिसाळपणाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. सत्तार यांच्या विविध प्रश्नांवर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. .यावर आमदारांनी कडक पवित्रा घेत टँकरद्वारे नियमित पाणीपुरवठा करणे, विहीर अधिग्रहणाची प्रक्रिया जलद करणे आणि रोजगार हमीची कामे तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. पाणंद रस्त्यांची नोंद घेऊन रखडलेली कामे त्वरित मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या..बैठकीस जिल्हा बँकेचे चेअरमन अर्जुन गाढे, देविदास पालोदकर, उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण, तहसीलदार मनीषा मेने, डीवायएसपी दिनेश कोल्हे, बीडीओ रत्नाकर पगार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..जप्ते केलेली वाळू लाभार्थींना द्यापूर्णा नदीकाठच्या सात गावांमध्ये तब्बल एक लाख ब्रास अवैध वाळूचा साठा फिरताना आढळला असल्याचे आ. सत्तार यांनी बैठकीत सांगितले. हा अवैध साठा तातडीने जप्त करून तो घरकुल लाभार्थींना मोफत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी महसूल यंत्रणेला दिले आहेत..'चिरीमिरी' मागणाऱ्यांची खैर नाहीघरकुल योजनेचे धनादेश देण्यासाठी अधिकारी किंवा रोजगार सेवक पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या. याची गंभीर दखल घेत, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची तातडीने चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आ. सत्तार यांनी दिले.