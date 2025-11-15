Sinhashan Puja Registration: सिंहासन पूजेसाठी 20 नोव्हेंबरपासून नोंदणी, डिसेंबरमधील विधी, भाविकांना ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध

online temple puja booking process: तळजापूर येथील कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवीच्या डिसेंबरमधील सिंहासन पूजेसाठी भाविकांनी अधिकृत संकेतस्थळावरून नोंदणी करावी, असे आवाहन मंदिर संस्थानने केले आहे. महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण आणि अन्य राज्यांमधून मोठ्या संख्येने भाविक कुलाचार व कुलधर्मासाठी तुळजापूरला येतात. .तुळजाभवानी मातेची सिंहासन पूजा श्रद्धेने केली जाते. त्यासाठी नोंदणी सुरू झाली आहे. http://shrituljabhavani.org या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘सिंहासन पूजा पास बुकिंग’ या मेन्यूवर क्लिक करून, https://shrituljabhavanimataseva.org या लिंकवर जाऊन नोंदणी करावी.नोंदणीचा कालावधी २० नोव्हेंबरला सकाळी दहा ते २५ नोव्हेंबरच्या सकाळी दहापर्यंत असेल. प्रथम सोडतीत समावेश झालेल्या भाविकांना ऑनलाइन शुल्काबाबत २७ नोव्हेंबरला सकाळी अकराला एसएमएसद्वारे कळविले जाईल. २७ नोव्हेंबर सकाळी अकरा ते २८ नोव्हेंबरच्या सकाळी दहापर्यंत शुल्क भरावे लागेल..३० नोव्हेंबरला यादी प्रसिद्धपहिल्या फेरीत अपेक्षित संख्या पूर्ण न झाल्यास दुसरी सोडत होईल, भाविकांना शुल्काबाबत २८ नोव्हेंबरच्या सकाळी अकराला एसएमएस पाठविण्यात येईल. या फेरीतील समाविष्ट भाविकांना २८ नोव्हेंबरला सकाळी अकरा ते २९ नोव्हेंबरच्या सकाळी दहापर्यंत ऑनलाइन शुल्क भरता येईल. तृतीय सोडत व भाविकांना एसएमएस २९ नोव्हेंबरला सकाळी अकरापर्यंत पाठविण्यात येतील. २९ व ३० नोव्हेंबरला सकाळी दहापर्यंत शुल्क भरता येईल. डिसेंबरमधील अंतिम सिंहासन पूजा नोंदणी झाल्याची यादी ३० नोव्हेंबरला सायंकाळी पाचला प्रसिद्ध होईल..भाविकांनी हे लक्षात ठेवावेदेवीची २१ ते २७ डिसेंबर या कालावधीत मंचकी निद्रा असल्याने तसेच २८ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान मुख्य यजमान, तिन्ही पुजारी मंडळ व महंतांसाठी सिंहासन पूजा आरक्षित असल्याने या कालावधीत भाविकांसाठी सिंहासन पूजा होणार नाही याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन मंदिर संस्थानच्या व्यवस्थापकांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.