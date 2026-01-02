Organ Donation: तरुणानं अवयवदान करुन सहा जणांना दिलं जीवनदान! किडनी, फुफ्फुस, डोळे, लिव्हर दान करून कुटुंबीयांनी दाखविलं दातृत्व..

जालना: एका अपघाताने आयुष्याचा प्रवास अचानक थांबविला, पण माणुसकीची वाट अखेरपर्यंत उजळत राहिली. मृत्यूच्या दारात निपचित पडलेल्या धनंजय काळे या तरुणाने जाता जाता अवयव दानाच्या रूपाने सहा जणांच्या आयुष्यात नवे पर्व आणले. देह नश्वर असतो, पण त्यातून उमटलेली मानवतेची ज्योत मात्र चिरंतन असते, हेच धनंजय याच्या कुटुंबाने आपल्या ‘लाडक्या’च्या अंतिम प्रवासाक्षणी दाखवून दिले..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेले धनंजय अनंत काळे (वय २५) या तरुणाचा २९ डिसेंबरला सायंकाळी सहाच्या सुमारास काकडे पेट्रोल पंप, समृद्धी टी-पॉइंट परिसरात भीषण अपघात झाला. अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. त्याचे ब्रेन स्टेम डेड झाल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेत सहा जणांना जीवनदान देत गुरुवारी (ता. एक) जगासमोर एक नवा आदर्श ठेवला. .शहरातील संजीवनी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे २९ डिसेंबरला परभणी येथील धनंजय अनंत काळे हा तरुण अपघातानंतर उपचारासाठी दाखल केले होते. डॉक्टरांनी तपासणी करून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने क्रॅनिओटोमी शस्त्रक्रिया केली. मात्र, दुर्दैवाने शस्त्रक्रियेनंतरही रुग्णाच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे गुरुवारी (ता. एक) पहाटे वैद्यकीय चाचणीनंतर धनंजयला ब्रेन स्टेमडेड घोषित करण्यात आले. यानंतर डॉ. बळिराम बागल यांनी ही बाब रुग्णाच्या नातेवाइकांना समजावून सांगितल्यानंतर रुग्णाचे नातेवाइक असलेले डॉ. प्रताप वझरकर तसेच धनंजयच्या आई-वडिलांशी अवयवदानाबाबत सविस्तर चर्चा केली. अपार दुःखात असूनही धनंजयच्या आई-वडिलांनी आणि कुटुंबीयांनी अत्यंत धैर्यशील व समाजहिताचा निर्णय घेत अवयवदानासाठी संमती दिली. या उदात्त निर्णयामुळे एकूण सहा रुग्णांना नवजीवन मिळाले..येथे गेले अवयवपुणे येथील डॉ.डी.वाय. पाटील हॉस्पिटल येथे फुफ्फुस, पुणे येथी रुबी हॉल क्लिनिक येथे यकृत (लिव्हर), छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल येथे एक किडनी, तर सिग्मा हॉस्पिटल येथे दुसरी किडनी, तर श्री गपणती नेत्रालय येथे दोन्ही डोळे दान करण्यात आले. दरम्यान, रुग्णाचे पार्थिव हॉस्पिटलमधून घरी घेऊन जाताना राष्ट्रगीताने सन्मान देऊन आदरांजली वाहण्यात आली. यावेळी पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, पोलिस निरीक्षक जनार्धन शेवाळे, पोलिस उपनिरीक्षक आरती जाधव. पोलीस प्रशासन उपस्थित होते..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .ग्रीन कॉरिडॉरद्वारे अवयव स्थलांतर सर्व अवयवांचे ग्रीन कॉरिडॉरद्वारे सुरक्षित स्थलांतर करण्यात आले. डॉ.डी.वाय. पाटील हॉस्पिटल, रुबी हॉल क्लिनिक, सिग्मा हॉस्पिटल व डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थितीत शासनमान्य प्रक्रियेनुसार अवयव काढण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेत संजीवनी हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. बळिराम बागल, डॉ. शिवदास मिरकर, डॉ. कैलास राजगुरू, डॉ. निशांत गोयल, डॉ. शालिक जाधव, डॉ. अविनाश पोळ, हर्षदा बागल, अमोल कदम तसेच हॉस्पिटलचे सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.