Chhatrapati Sambhajinagar: जुन्या शहरात पुन्हा धावणार स्मार्ट बस – पर्यटक व नागरिकांसाठी सुविधा वाढवणार

छत्रपती संभाजीनगर: कधी काळी जुन्या शहरातून शहर बस त्याही ४२ सीटर धावत होत्या. पण, कालांतराने रस्ते अरुंद झाले व जुन्या शहरातील शहर बस बंद पडल्या. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी जुन्या शहरात रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविली. त्यासाठी विद्यमान सभापती व तत्कालीन नगरसेवक अनिल मकरिये यांनी पुढाकार घेतला होता. .रस्ते मोठे झाल्यामुळे क्रांती चौकापासून पैठण गेट मार्गे औरंगपुरा अशी शहर बस सुरू करण्याची सूचना महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना केली..शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना ऐतिहासिक व पर्यटनस्थळे पाहण्याची सोय व्हावी, यासाठी शहर पर्यटन बस सुरू करण्याचे आदेशही मकरिये यांनी मंगळवारी (ता. २४) दिले. शहरात स्मार्ट सिटीतर्फे शहर बससेवा चालविली जात आहे. शहर बसचा मकरिये यांनी स्मार्ट सिटी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी महिलांसाठी विशेष बस सुरू करणे, शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी संभाजीनगर दर्शन बस सुविधा सुरू करण्याचे आदेश दिले..स्मार्टबसचे किती बस थांबे आहेत, वाहक व चालकांची संख्या किती आहे ? आतापर्यंत सिटी बस सेवेचे उत्पन्न कित्ती झाले? उत्पन्नावर कशाचा परिणाम झाला आहे? त्यावर काय उपाय योजना केल्या? तसेच स्मार्ट सिटी बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत का? महिलांना आरक्षित जागा भेटते का? बस निर्धारित वेळेवर स्थानकांवर जातात का? याची माहिती त्यांनी घेतली. बैठकीला उपायुक्त अपर्णा थेटे, मुख्य चालन व्यवस्थापक शहर बस संजय सुपेकर, सहायक आयुक्त मालमत्ता व्यवस्थापन संजय चामले यांनी उपस्थिती होती..वर्षाला पाच कोटींचा तोटास्मार्ट सिटीने सुरवातीला १०० बस खरेदी केल्या होत्या. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोट्यात चालते, त्यामुळे त्यावेळी बसचा खर्च व्याजावर निघावा म्हणून, २०० कोटी रुपये बॅंकेत ठेवण्यात आले होते. ही मुदत ठेव नंतर रस्त्यांच्या कामासाठी तोडण्यात आली. आता स्मार्ट बसचा वर्षाचा तोटा पाच कोटीच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे.