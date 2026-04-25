Chhatrapati Sambhajinagar: अपूर्ण प्रकल्पांचा बोजा; पालिकेच्या तिजोरीवर!; स्मार्ट सिटी ; सफारी पार्क, नाट्यगृहासह अन्य कामांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या काही वर्षांपासून शहराच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या 'स्मार्ट सिटी' अभियानाचे ३० एप्रिलला अधिकृतपणे 'पॅकअप' होणार आहे.राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार हे अभियान बंद होणार असल्याने, त्याअंतर्गत सुरू असलेले सफारी पार्क आणि संत तुकाराम नाट्यगृहासारखे मोठे प्रकल्प आता महापालिकेकडे वर्ग होणार आहेत. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेवर या प्रकल्पांमुळे खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात आलेले सर्व प्रकल्प १ मेपासून महापालिकेच्या नियंत्रणात येतील. यामध्ये प्रामुख्याने मिटमिटा येथील सफारी पार्क आणि सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृह या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे..हे प्रकल्प सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे त्यांचे उर्वरित काम पूर्ण करणे, त्यासाठी लागणारा निधी उभा करणे आणि तांत्रिक देखरेख करणे, हे मोठे आव्हान आता महापालिका प्रशासनासमोर असणार आहे. स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जास्तीचा निधी लागला तर त्याची तरतूद महापालिकेला तिजोरीतून करावी लागेल..केवळ बांधकामच नव्हे, तर सफारी पार्क आणि नाट्यगृह चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आणि देखभालीचा कायमस्वरूपी खर्च महापालिकेच्या अंगावर पडणार आहे..स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती?महापालिकेवर सध्या कोट्यवधींचे कर्ज असून, दुसरीकडे नगरसेवकांकडून विकासकामांसाठी निधीची सतत मागणी होत आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी लागेल. तसेच, या प्रकल्पांचे नियंत्रण करण्यासाठी एका स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती महापालिकेला करावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.