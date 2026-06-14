Chhatrapati Sambhajinagar: भिक्षेकरूंच्या आयुष्यात येणार 'स्माइल', केंद्राच्या योजनेतून होणार पुनर्वसन; व्यवसाय शिक्षणही देणार

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात रस्त्यावर, गल्लोगल्ली फिरून अनेक जण पाच-दहा रुपयांची मागणी करताना सर्रासपणे दिसतात. पण, आता हे चित्र बदलणार आहे. भिक्षा मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाने 'स्माइल' योजना सुरू केली. त्यात दोनशे जणांचे पुनर्वसन केले जाणार असून, सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या भिक्षेकरूंना व्यावसाय शिक्षण दिले जाणार आहे..शहरातील चौकाचौकांमध्ये वाढणारी भिक्षेकरूंची संख्या हा चिंतेचा विषय बनला. सिग्नलवर वाहन थांबताच अनेक जण पाच-दहा रुपयांची मागणी करतात. त्यासोबतच काही जण पादचाऱ्यांना अडवून पैशांची मागणी करतात. त्यात बालकांसह धडधाकट महिला, तरुणी, तरुणांचा समावेश असतो. त्यांच्या विनवणीनंतर काही जण पाच-दहा रुपये हातावर टेकवतात, तर काही जण हिडीसफिडीस करतात..Pandharpur: विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींची झीज, संवर्धनाच्या कामासाठी २३,२४ जूनला दर्शन पूर्ण बंद.मात्र, आता भिक्षेकरूंच्या आयुष्यातही 'स्माइल' येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे भिक्षेकरूंच्या या समस्येवर कायमस्वरूपी आणि सकारात्मक तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली. दारिद्र्य, हतबलता किंवा इतर कारणांमुळे भिक्षेकरी म्हणून जगणाऱ्या घटकांना सन्मानाचे आयुष्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे..शहरातील भिक्षेकरूंचे सर्वेक्षण करून त्यांचा सांभाळ करतानाच व्यावसायभिमुख शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने देशातील विविध शहरांची निवड केली. त्यात छत्रपती संभाजीनगर शहराचाही समावेश आहे..Latest Live Updates Marathi: दोन दिवसांच्या पावसाने नागपूरकरांना दिलासा, तापमान चाळिशीच्या खाली.केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार, महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून भिक्षेकरूंसाठी काम करणाऱ्या उम्मीद या संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेमार्फत भिक्षेकरूंचे सर्वेक्षण केले जात आहे. सुमारे २०० भिक्षा मागणारे शहरात असावेत, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.."भिक्षा मागणाऱ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबादारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे. भिक्षेकरूंचा सांभाळ करून त्यांना विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर स्माइल आणण्यासाठी ४८ लाख ७० हजार रुपये एवढा खर्च केंद्र शासनातर्फे केला जाणार आहे."-कल्पिता पिंपळे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.