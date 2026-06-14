छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: भिक्षेकरूंच्या आयुष्यात येणार 'स्माइल', केंद्राच्या योजनेतून होणार पुनर्वसन; व्यवसाय शिक्षणही देणार

What is the SMILE Scheme?: केंद्र सरकारच्या SMILE योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भिक्षेकरूंचे पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: शहरात रस्त्यावर, गल्लोगल्ली फिरून अनेक जण पाच-दहा रुपयांची मागणी करताना सर्रासपणे दिसतात. पण, आता हे चित्र बदलणार आहे. भिक्षा मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाने 'स्माइल' योजना सुरू केली. त्यात दोनशे जणांचे पुनर्वसन केले जाणार असून, सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या भिक्षेकरूंना व्यावसाय शिक्षण दिले जाणार आहे.

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Chhatrapati Sambhajinagar