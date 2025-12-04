छत्रपती संभाजीनगर

Solar Agriculture Pump: सौर कृषिपंप योजनेत महाराष्ट्राने गाठला उच्चांक; गिनीज बुक विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा शुक्रवारी

Maharashtra Sets Global Record with Solar Agriculture Pumps: महाराष्ट्राने ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत एका महिन्यात ४५,९११ सौर कृषिपंप बसवून जागतिक विक्रम गाठला. गिनिज बुक प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा शुक्रवारी शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये होणार आहे.
Solar Agriculture Pump

Solar Agriculture Pump

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५,९११ सौर कृषिपंप लावण्याचा जागतिक उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये यशस्वी नोंद झाली.

