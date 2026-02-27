छत्रपती संभाजीनगर

Somnath Suryawanshi Case: सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली

Hearing Deferred Over Technical Grounds: परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी सुनावणी तांत्रिक कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दुरुस्ती अर्ज प्रलंबित असून ४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : पोलिस कोठडीत मृत्यू झालेल्या परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशीप्रकरणी काही तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

