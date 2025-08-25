Chh. Sambhajinagar: सिडको खून प्रकरण, पालकमंत्री शिरसाट माघारी फिरताच एकाचे कृत्य; प्रमोदच्या काकूला धक्काबुक्की, कानशिलात लगावली

छत्रपती संभाजीनगर : प्लॉटच्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर हल्ला झाला. त्यात एकुलता एक मुलगा प्रमोद पाडसवान याचा मृत्यू झाला. यानंतरही या घटनेत आमचे नाव का घेतले म्हणून विष्णू गव्हाड या व्यक्तीने प्रमोदच्या काकूला धक्काबुक्की करत कानशिलात लगावली. .यासह प्रमोदच्या आईलाही पाहून घेईल, अशी धमकी दिल्याचा प्रकार पोलिसांसमक्ष रविवारी (ता. २४) सायंकाळी घडला. विशेष म्हणजे, पालकमंत्री संजय शिरसाट भेट घेऊन माघारी फिरताच ही घटना घडली. पाडसवान कुटुंबीयांवर हल्ला होऊनही संबंधितावर सिडको पोलिसांकडून कुठलीही कारवाई केली गेली नाही..क्षुल्लक कारणावरून निमोने कुटुंबीयांनी पाडसवान कुटुंबीयांवर हल्ला केला होता. यात प्रमोद पाडसवानचा मृत्यू तर इतर जखमी होते. दरम्यान, घटनेची गांभीर्य पाहून पालकमंत्री संजय शिरसाट मृताच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी रविवारी एन-६, संभाजी कॉलनीत गेले. ते सांत्वन करून पाठ फिरवत नाही तोच ‘या घटनेत आपल्या नावाचा उल्लेख का केला’ असे म्हणून विष्णू गव्हाड याने प्रमोदच्या काकू सरला यांना धक्काबुक्की करीत कानशिलात लगावली. प्रमोदच्या आईला तुम्हाला पाहून घेईल अशी धमकीही दिली. यावेळी उपस्थित पोलिस पटकन धावले, यामुळे अनर्थ टळला. याप्रकरणी कुणी तक्रार देण्यासाठी आले नाही, असे सिडको ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुंदनकुमार वाघमारे यांनी सांगितले..सिडकोत नेत्यांची रीघपाडसवान कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी पालकमंत्री संजय शिरसाट, माजी खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार संदीपान भुमरे, आमदार संजय केणेकर, ठाकरे गटाचे नेते चंद्रकांत खैरे यांचा समावेश होता..आम्हाला सुरक्षित वाटत नाहीरुद्र पाडसवान (मृत प्रमोदचा मुलगा) : येथे बंदोबस्त असताना रविवारी विष्णू गव्हाड यांनी माझ्या एका आजीच्या कानशिलात लगावत धक्काबुक्की केली. आमचे नाव का घेतले, म्हणून तुम्हाला पाहून घेईल, अशी धमकी दिली. आज जर समोरच्या व्यक्तीच्या हातात हत्यार असते तर अनर्थ घडला असता. यामुळे आम्हाला सुरक्षित वाटत नाही..Chh. Sambhajinagar: छातीवर वार होऊनही वडिलांना वाचविण्यासाठी काढली दुचाकी! प्लॉटच्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर झाला होता हल्ला.घटनेत वापरले दोन चाकूया घटनेत शनिवारी रात्री अटक केलेले गौरव काशीनाथ निमोने, ज्ञानेश्वर काशीनाथ निमोने आणि शशिकला काशीनाथ निमोने (तिघेही रा.एन ६, संभाजी कॉलनी) या तिघांना ३० ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.एच. पन्हाळे यांनी रविवारी दिले. दरम्यान, गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आरोपींनी गुन्ह्यात दोन चाकू वापरल्याचे समोर आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.