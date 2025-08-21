Bus Accident
Bus Accident: सोयगाव-धुळे एसटी बस व टेंपोची भीषण धडक; चालक ठार, तब्बल ४२ प्रवासी जखमी, रुग्णालयात गर्दी

Accident News: सोयगाव-धुळे एसटी बस आणि टेंपोची भीषण धडक वाघरे फाट्याजवळ झाली. अपघातात टेंपोचालकाचा जागीच मृत्यू झाला तर बसमधील ४२ प्रवासी जखमी झाले.
सोयगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) सोयगाव-धुळे बस आणि टेंपोच्या धडकेत टेंपोचालकाचा जागीच मृत्यू झाला तर बसचालक, वाहकासह ४२ प्रवासी जखमी झाले. पारोळा-भडगाव (जि. जळगाव) मार्गावरील वाघरे फाट्याजवळ बुधवारी (ता. २०) दुपारी ही घटना घडली.

