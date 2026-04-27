सोयगाव: 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे सोयगाव तालुक्यात तापमानाचा पारा वाढल्याने पशुधनाच्या संरक्षणासाठी तालुका पशुसंवर्धन विभाग सज्ज झाला आहे. .उष्ण लहरींचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन तालुक्यातील सर्व पशुवैद्यकीय यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना पशुधन विकास अधिकारी डॉ. शरद पवार यांनी दिल्या आहेत...गावस्तरावर जनजागृती मोहीमपशुपालकांनी उन्हाच्या तीव्रतेपासून जनावरांना वाचवण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन तालुका पशुधन अधिकारी डॉ. गुट्टे यांनी केले आहे. जनावरांना भर उन्हात (सकाळी ११ ते सायंकाळी ४) कामासाठी वापरू नये, त्यांची वाहतूक टाळावी आणि कोणत्याही मदतीसाठी १९६२ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.."पशुधनामध्ये उष्माघाताची लक्षणे आढळल्यास त्यांना त्वरित सावलीत हलवून अंगावर थंड पाण्याचा शिडकावा करावा. सरकारी दवाखान्यांमध्ये आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध असून, पशुपालकांनी प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे."-डॉ. शरद पवार, पशुधन अधिकारी, सोयगाव.पशुधनासाठी प्रतिबंधक उपाययोजनाजनावरांना स्वच्छ व थंड पिण्याचे पाणी आणि चारा द्यावा. आहारात क्षार व जीवनसत्त्वांचा समावेश असावा. गोठ्यात खेळती हवा राखावी. छतावर गवत किंवा पालापाचोळा टाकून पाणी मारावे अथवा स्प्रिंकलरचा वापर करावा. उष्ण लहरीपूर्वी घटसर्प, फऱ्या व आंत्रविषार यांसारख्या रोगांविरुद्ध प्रतिबंधक लसीकरण व जंतनाशक औषधोपचार पूर्ण करावा.