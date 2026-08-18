Soygaon Road: एक रस्ता, दोन नेते आणि ४० वर्षांनंतर मंजुरी!; सोयगाव तालुक्यातील कामाच्या श्रेयासाठी अब्दुल सत्तार- इद्रीस मुलतानी यांच्यात स्पर्धा

छत्रपती संभाजीनगर: विधानसभेच्या सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघावर गेल्या वीस वर्षांपासून वर्चस्व राखून असलेले विद्यमान आमदार तथा माजी मंत्री अब्दुल सत्तार आणि नव्यानेच त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे भाजपचे राज्याचे अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष इद्रीस मुलतानी यांच्यात सध्या राजकीय स्पर्धा सुरू आहे. मतदारसंघातील विकास कामांवरून या दोघांत श्रेयाची स्पर्धा रंगल्याचे दिसत आहे..विधानसभेच्या २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत लाखांच्या मताधिक्याचा दावा करणाऱ्या सत्तार यांचा केवळ २४२० मतांनी विजय झाला. सत्तार यांच्या वर्चस्वाला हा हादरा होता. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोयगाव, सिल्लोड पंचायत समितीमध्ये भाजपने सत्तार यांना रोखत सत्ता मिळवली..Gold price prediction : सोने पुन्हा दोन लाखांवर जाणार? तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज, चांदी दर नवा उच्चांक गाठणार.अर्थात, या सत्तेमध्ये भाजपच्या अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष इद्रीस मुलतानी यांचा मोठा वाटा होता. अब्दुल सत्तार यांच्या एकाधिकारशाहीला पर्याय म्हणून सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघात दुसरे अल्पसंख्याक नेतृत्व उभे करावे लागेल, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेरले आणि मुलतानी यांना बळ द्यायला सुरवात केली.मुस्लिम समाजाच्या शासनाच्या अभ्यास समितीच्या अध्यक्षपदाची मुलतानी यांच्या गळ्यात पडलेली माळ हे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल. वीस-पंचवीस वर्षांत अनेकदा मंत्री राहिलेले अब्दुल सत्तार ‘माजी’ झालेले असताना फडणवीस यांनी इद्रीस मुलतानी यांच्यासारख्या अल्पसंख्याक चेहऱ्याला राज्य मंत्रीपदाच्या दर्जाचे पद देत मोठी खेळी केली. देवाभाऊंकडून ‘बूस्ट’ मिळाल्यानंतर मुलतानी यांची गाडीही सुसाट सुटल्याचे चित्र आहे..सोयगाव तालुक्यातील गोद्री-पळसखेडा-टिटवी-सावळदबारा रस्त्याचा गेली पंचवीस-तीस वर्षे रखडलेला प्रश्न अखेर वन विभागाच्या मंजुरीनंतर मार्गी लागला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी इद्रीस मुलतानी यांनी काट्याकुट्यातून मार्ग काढत या नियोजित रस्त्याच्या जागेची पाहणी केली होती. चार ऑगस्टला मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेत याच रस्त्याच्या कामाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुलतानी यांनी दिले होते..Lionel Messi: मेस्सीने पुन्हा पेनल्टी गमावली; एमएलएस स्पर्धेत मियामी संघाचा सलग तिसरा पराभव.वीस वर्षांत रस्ता का नाही?चाळीस वर्षांची प्रतीक्षा संपली, नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान, अशी पोस्ट टाकत इद्रीस मुलतानी यांनी या कामाचे श्रेय घेतले आहे. रावळा ते पळसखेडा टिटवी वन विभागातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाला अखेर प्रत्यक्ष सुरवात झाली. गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याच्या कामाचचे तीन वेळा खोटे उद्घाटन करून श्रेय घेणाऱ्यांना आता जनतेनेच प्रश्न विचारावेत, असा टोलाही यातून मुलतानी यांनी विद्यमान आमदार अब्दुल सत्तार यांना लगावला. तसेच गेल्या २५ वर्षांपासून झोपलेल्या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा एकदा याच रस्त्याचे उद्घाटन करण्याची धडपड का करावी लागत आहे, असा सवालही नागरिक उपस्थित करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शिवाय फडणवीस यांच्या आदेशानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाला सुरवात झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. जनतेला उद्घाटनांचे राजकारण नको, प्रत्यक्ष काम, विकास हवा आहे, असा टोलाही मुलतीनी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून सत्तारांना लगावला..पायपीट करून पाहणीअब्दुल सत्तार यांनीही साडेतीन-चार किलोमीटर चालत जात याच रस्त्याची पाहणी केली. आता या रस्त्याला मिळालेल्या मंजुरीचे श्रेय वीस वर्षांपासून आमदार, मंत्री राहिलेल्या सत्तारांचे की मग तीन महिन्यांपूर्वी राज्यमंत्री दर्जाचे पद मिळालेल्या भाजपाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे दुसऱ्यांदा प्रदेशाध्यक्ष झालेल्या इद्रीस मुलतानी यांचे, यावरून तालुक्यात स्पर्धा लागली आहे. दोघांकडून कामाचे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.सत्तारांचा असाही दावाआमदार अब्दुल सत्तार यांनी रावळा ते सावळदबारा रस्ताकामाला मिळालेली मंजुरी हे आपल्या पाठपुराव्याचे यश असल्याचे सांगत नुकतीच या कामाची पाहणी केली. २० फेब्रुवारी २०२३ मध्येच या रस्त्याचा कामाला मंजुरी मिळाली होती, असा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया, रस्त्याचे सीमांकन, मार्गातील अडथळे हटवणे आदींसाठी वेळ लागला. शिवाय वन विभागाच्या अखत्यारीत हा सगळा भाग असल्याने प्रत्यक्ष कामाला विलंब झाल्याचे त्यांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.