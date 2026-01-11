Uddhav Thackeray: हिंदू-मुस्लिम वादाशिवाय बोला: उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना आव्हान; ..अन्यथा अजित पवारांची माफी मागा !

छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘राज्यात भाजपची सत्ता आणि पैशाची मस्ती सुरू आहे. पण, ही मस्ती दाखवाल तर ज्याप्रमाणे बांगलादेशात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, तशी महाराष्ट्रातील जनता तुमच्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला दिला. विकासकामांवर बोला, दोन हजार देतो म्हणणाऱ्या फडणवीसांनी हिंदू-मुसलमान वादाशिवाय भाषण करून दाखवावे, मी एक लाख रुपये देतो, असे आव्हानही त्यांनी दिले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.छत्रपती संभाजीनगर, जालना महापालिकेतील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची शनिवारी शिवगर्जना सभा पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, भाजप जगातला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सांगतात, पण तुम्हाला उमेदवार मिळत नाहीत म्हणून पळवापळवी करता. पक्ष चोरता, चिन्ह चोरता, आमचे वडीलही चोरता, अशी टीकाही ठाकरे यांनी केली. .बदलापूरमध्ये मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या सहआरोपीला स्वीकृत सदस्य तुम्ही करता, विकृत माणसाला तुम्ही स्वीकृत करता हे तुमचं हिंदुत्व का, असा सवालही त्यांनी केला. पाणी योजना आम्ही सुरू केली. गुंठेवारी, एमआयडीसी, कचऱ्याचा प्रश्न सोडवला हा विकास नाही का? मला आव्हान देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मदत द्या. ‘फोन पे’वर दोन दोन हजार रुपये वाटले जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.उद्धव ठाकरे यांनी भाजप, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अमित शहा यांच्यावर टीका केली. यावेळी ठाकरे यांच्या हस्ते वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आला..महापालिकेची निवडणूक ही आमच्या अस्तित्वाची नाही, तर तुमच्या भविष्याची लढाई आहे. पैसे घेऊन आपल्या मुला-बाळांचे भविष्य विकू नका. आम्ही तुमच्यासाठी लढतो आहोत. मला तुम्ही वचन द्या, मी वचननाम्यातील गोष्टी पूर्ण करण्याचे तुम्हाला वचन देतो.- उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री.माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?....अन्यथा अजित पवारांची माफी मागा‘‘ज्या अजित पवारांवर भाजपने सत्तर हजार कोटींचे आरोप केले होते, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून मी बसतो असे ते सांगत आहेत. मग त्यावेळी फडणवीस यांनी जे ढीगभर पुरावे त्यांच्याविरोधात दिले होते त्यात तथ्य होते की नाही? जर ते पुरावे खरे होते आणि त्यात तथ्य असेल तर मग केसचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत अजित पवारांना सरकारमधून बाहेर ठेवण्याची हिंमत दाखवा, अन्यथा त्यांची माफी मागा,’’ असेही उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.