Latur Crime: विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी 'एसआयटी'; लातूरच्या नवोदय विद्यालयातील घटना, तपास करून अहवाल देणार!

Maharashtra school Student Death inquiry: लातूरच्या नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थिनीच्या मृत्यूची एसआयटीद्वारे सखोल चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर: येथील जवाहर नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या मृत्यूप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी शासनाने आता विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापन केली आहे. भोकरच्या अपर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील पथकाच्या प्रमुख असतील. पथकात काही स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तपास करून पथक अहवाल शासनास सादर करील.

