Latur Crime: विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी ‘एसआयटी’; लातूरच्या नवोदय विद्यालयातील घटना, तपास करून अहवाल देणार!

लातूर: येथील जवाहर नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या मृत्यूप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी शासनाने आता विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापन केली आहे. भोकरच्या अपर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील पथकाच्या प्रमुख असतील. पथकात काही स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तपास करून पथक अहवाल शासनास सादर करील..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.येथील जवाहर नवोदय विद्यालयातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा चार जानेवारीला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला होता. ही आत्महत्या नसून तिचा खून केल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला होता. घटनेनंतर दोन दिवस आंदोलन झाले होते. त्यानंतर मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी झाली होती. या प्रकरणात सखोल चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करावी, अशी मागणही होत होती. .याप्रकरणामध्ये पोलिस, जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक कार्यवाही गतीने केली होती. याप्रकरणी विद्यालयातील पल्लवी सचिन कणसे व लता दगडू गायकवाड या संशयितांवर विविध कलमांसह गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यांना तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. सध्या त्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत..विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना समाज कल्याण विभागामार्फत चार लाख रुपयांचे साह्य मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासनविद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असून, विद्यालयामध्ये समुपदेशक नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रकरण हाताळण्यात आले होते. राजकीय नेत्यांनी हे प्रकरण उचलून धरले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एसआयटी’ स्थापनेची घोषणा केली होती. अखेर पोलिस महासंचालकांनी ‘एसआयटी’ स्थापन केली आहे. भोकरच्या अपर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील पथक प्रमुख आहेत. पथकात कोणते अधिकारी असावेत, याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.