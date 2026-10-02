ST NCMC Card: तिकिटाचे पैसे कटल्यानंतर पुन्हा ६० रुपये गायब;एनसीएमसी कार्डचा पहिल्याच दिवशी फटका, ज्येष्ठाची तक्रार

छत्रपती संभाजीनगर, : एसटी महामंडळाच्या सवलत योजनांचा लाभ घेण्यासाठीर गुरुवारपासून (ता. एक) प्रवासी कार्ड (एनसीएमसी) अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणीच्या पहिल्याच दिवशी ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. प्रवासादरम्यान कार्डवरून तिकिटाची रक्कम कटल्यानंतरही खात्यातून अतिरिक्त ६० रुपये वजा झाल्याचा प्रकार समोर आला..याप्रकरणी संबंधित प्रवाशाने आगारात लेखी तक्रार नोंदवली. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा दिली जाते. या सवलतींचे डिजिटल आणि सुलभ व्यवस्थापन करण्यासाठी एसटीने १ ऑक्टोबरपासून एनसीएमसी कार्डचा वापर बंधनकारक केला. मात्र, पहिल्याच दिवशी या प्रणालीतील त्रुटी उघड्या पडल्या..काय घडला प्रकार?अॅड. अनंत काळे यांनी गुरुवारी जालना ते छत्रपती संभाजीनगर प्रवास केला. त्यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिक सवलतीचे एनसीएमसी कार्ड आहे. प्रवासापूर्वी त्यांच्या कार्डवर १२० रुपये ९९ पैसे शिल्लक होते. प्रवासादरम्यान त्यांनी १०० रुपयांचा रिचार्ज केला, ज्यामुळे जीएसटी वगळून एकूण शिल्लक २१९ रुपये ९३ पैसे झाली. त्यानंतर त्यांनी जालना ते सिडको (छत्रपती संभाजीनगर) या प्रवासासाठी ६० रुपयांचे सवलतीचे तिकीट काढले. नियमानुसार तिकिटाचे ६० रुपये वजा होऊन कार्डवर १५९ रुपये शिल्लक राहणे आवश्यक होते. मात्र, मशीनवर अवघे ९९ रुपये ९३ पैसेच शिल्लक दाखवण्यात आले. म्हणजेच तिकिटाच्या ६० रुपयांव्यतिरिक्त आणखी ६० रुपये अतिरिक्त कापले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.